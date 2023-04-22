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Илон Маск ввел золотую "галочку" для организаций в Twitter: детали

22 апреля 2023 21:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Илон Маск ввел золотую "галочку" для организаций в Twitter: детали
Нововведения в социальной сети Twitter. Фото: borgexpert.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, в Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Теперь организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за 1000 долларов в месяц.

Об этом сообщает центр помощи Twitter.

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"Галочка" для организаций в Twitter

"Мы создаем самое надежное место в Интернете для организаций, где они могут подтвердить свою принадлежность к Twitter и найти своих подписчиков", — информируют в компании.

С помощью новой подписки любая организация получит золотую "галочку" и квадратный аватар, если она является коммерческой или некоммерческой организацией, или серую "галочку" и круглый аватар, если она является правительственной или многосторонней организацией. Также компании могут присоединить к себе любое физическое или юридическое лицо, связанное с ними.

Отмечается, что аффилированный аккаунт получает подтверждение, что будет отмечено соответствующим цветом "галочки", а также значок аффилированного лица — небольшое изображение профиля своей материнской компании, отображаемое рядом с галочкой. Нажав на этот значок, пользователь попадает непосредственно в аффилированную организацию.

"Золотые и серые "галочки", квадратные аватарки и специальные значки принадлежности подтверждают и различают ваш основной аккаунт, аккаунты спикеров и дочерних компаний, а также аккаунты ваших организаций. Мы будем продолжать совершенствовать наш сервис и можем время от времени менять наши функции", заявили в Twitter.

Портал Twitter Verified Organization позволит организациям добавлять и удалять аффилированные аккаунты, а также немедленный статус верификации кому-либо в их сети, кто примет их приглашение стать аффилированным лицом. Это может касаться новых сотрудников, недавно запущенной кинофраншизы или недавних смен в командах профессиональных спортивных групп.

Напомним, что сегодня, 22 апреля, Стивен Кинг написал на своей странице в Twitter обращение к владельцу платформы. Он предложил Маску совершить благотворительные пожертвования в поддержку Украины.

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