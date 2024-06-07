Експерти пояснили, чи варто купляти iPhone 16 Pro замість попередньої моделі

iPhone 15 Pro. Фото: mashable.com

В середині вересня має з'явитися новий iPhone 16 Pro. Наскільки значними будуть зміни в телефоні порівняно з iPhone 15 Pro, щоб у користувачів виникла потреба в оновлення моделі Apple.

Про це написала Phone Arena.

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Розмір екрана

iPhone 15 Pro має компактний 6,1-дюймовий дисплей. Наступна модель отримає трохи більший 6,3-дюймовий екран. Але завдяки ще вужчим рамкам навколо дисплея фактичний розмір iPhone 16 Pro не сильно зміниться порівняно з попередником.

Чипсет

Чип Apple A18 Pro в iPhone 15 Pro забезпечує найкращу в галузі продуктивність. Новому чіпу Apple A19 Pro в iPhone 16 Pro свої переваги ще треба довести, але попередні підстави для оптимізму є.

Камера

iPhone 16 Pro отримає нову 5-кратну телефотокамеру, що є зміною камери з 3-кратним збільшенням на 15 Pro. Користувач отримає кращу деталізацію на 5X, 10X й далі. Але втратить дуже корисну опцію 3-кратного оптичного масштабування, яка дуже часто використовується багатьма людьми для портретних знімків.

Ще одна цікава зміна — нова кнопка знімання на камеру. Якщо ви зараз використовуєте кнопку дії для швидкого доступу до камери, то нововведення звільнить її для чогось іншого.

Акумулятор

За чутками, iPhone 16 Pro отримає акумулятор 3355 мАг, що на 2,5% більше, ніж батарея iPhone 15 Pro місткістю 3274 мАг. Це незначне фізичне збільшення.

Деякі джерела стверджують, що новий iPhone отримає швидкість заряджання 40 Вт (25 Вт на 15 Pro), але подібні розмови точаться роками, але досі такого не траплялося. Так само, за непідтвердженими чутками, iPhone 16 Pro матиме MagSafe швидшим на 20 Вт (15 Вт на 15 Pro).

Висновки

Експерти зазначають, що iPhone 16 Pro матиме вигляд ще одного трохи приємнішого iPhone, але якщо користувачу не потрібен трохи більший екран або 5-кратне збільшення, важко побачити потребу в оновленні 15 Pro.

Втім, залишилося два нерозв'язаних питання. По-перше, чи буде iPhone 16 Pro коштувати дорожче. По-друге, чи запропонує iPhone 16 Pro якісь унікальні та неймовірно круті функції штучного інтелекту.

Раніше ми писали, навіщо Apple збільшить дисплей iPhone 16 Pro. Також повідомляли, яким буде майбутній iPhone 16 Pro Max.