Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow iPhone 16 Pro против iPhone 15 Pro — чем будет отличаться новый телефон Apple arrow

iPhone 16 Pro против iPhone 15 Pro — чем будет отличаться новый телефон Apple

7 июня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Эксперты объяснили, стоит ли покупать iPhone 16 Pro вместо предыдущей модели
iPhone 15 Pro. Фото: mashable.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В середине сентября должен появиться новый iPhone 16 Pro. Насколько значительны будут изменения в телефоне по сравнению с iPhone 15 Pro, чтобы у пользователей возникла потребность в обновлении модели Apple.

Об этом написала Phone Arena.

Читайте также:

Размер экрана

iPhone 15 Pro имеет компактный 6,1-дюймовый дисплей. Следующая модель получит чуть больший 6,3-дюймовый экран. Но благодаря еще более узким рамкам вокруг дисплея, фактический размер iPhone 16 Pro не сильно изменится по сравнению с предшественником.

Чипсет

Чип Apple A18 Pro в iPhone 15 Pro обеспечивает лучшую в отрасли производительность. Новому чипу Apple A19 Pro в iPhone 16 Pro свои преимущества еще предстоит доказать, но предварительные основания для оптимизма есть.

Камера

iPhone 16 Pro получит новую 5-кратную телефотокамеру, являющуюся сменой камеры с 3-кратным увеличением на 15 Pro. Пользователь получит лучшую детализацию на 5X, 10X и дальше. Но он потеряет очень полезную опцию 3-кратного оптического масштабирования, очень часто используемую многими людьми для портретных снимков.

Еще одно интересное изменение — новая кнопка съемки на камеру. Если вы используете кнопку действия для быстрого доступа к камере, то нововведение освободит ее для чего-то другого.

Аккумулятор

По слухам, iPhone 16 Pro получит аккумулятор 3355 мАч, что на 2,5% больше, чем батарея iPhone 15 Pro емкостью 3274 мАч. Это незначительное физическое увеличение.

Некоторые источники утверждают, что новый iPhone получит скорость зарядки 40 Вт (25 Вт на 15 Pro), но подобные разговоры идут годами, но до сих пор такого не случалось. Так же, по неподтвержденным слухам, iPhone 16 Pro будет иметь MagSafe более быстрым на 20 Вт (15 Вт на 15 Pro).

Выводы

Эксперты отмечают, что iPhone 16 Pro будет выглядеть как еще один более приятный iPhone, но если пользователю не нужен немного больший экран или 5-кратное увеличение, трудно увидеть потребность в обновлении 15 Pro.

Впрочем, осталось два нерешенных вопроса. Во-первых, будет ли iPhone 16 Pro стоить подороже. Во-вторых, предложит ли iPhone 16 Pro какие-то уникальные и невероятно крутые функции искусственного интеллекта.

Ранее мы писали, зачем Apple увеличит дисплей iPhone 16 Pro. Также сообщалось, каким будет будущий iPhone 16 Pro Max.

iPhone
телефоны
смартфон
Apple

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина