Эксперты объяснили, стоит ли покупать iPhone 16 Pro вместо предыдущей модели

iPhone 15 Pro. Фото: mashable.com

В середине сентября должен появиться новый iPhone 16 Pro. Насколько значительны будут изменения в телефоне по сравнению с iPhone 15 Pro, чтобы у пользователей возникла потребность в обновлении модели Apple.

Об этом написала Phone Arena.

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Размер экрана

iPhone 15 Pro имеет компактный 6,1-дюймовый дисплей. Следующая модель получит чуть больший 6,3-дюймовый экран. Но благодаря еще более узким рамкам вокруг дисплея, фактический размер iPhone 16 Pro не сильно изменится по сравнению с предшественником.

Чипсет

Чип Apple A18 Pro в iPhone 15 Pro обеспечивает лучшую в отрасли производительность. Новому чипу Apple A19 Pro в iPhone 16 Pro свои преимущества еще предстоит доказать, но предварительные основания для оптимизма есть.

Камера

iPhone 16 Pro получит новую 5-кратную телефотокамеру, являющуюся сменой камеры с 3-кратным увеличением на 15 Pro. Пользователь получит лучшую детализацию на 5X, 10X и дальше. Но он потеряет очень полезную опцию 3-кратного оптического масштабирования, очень часто используемую многими людьми для портретных снимков.

Еще одно интересное изменение — новая кнопка съемки на камеру. Если вы используете кнопку действия для быстрого доступа к камере, то нововведение освободит ее для чего-то другого.

Аккумулятор

По слухам, iPhone 16 Pro получит аккумулятор 3355 мАч, что на 2,5% больше, чем батарея iPhone 15 Pro емкостью 3274 мАч. Это незначительное физическое увеличение.

Некоторые источники утверждают, что новый iPhone получит скорость зарядки 40 Вт (25 Вт на 15 Pro), но подобные разговоры идут годами, но до сих пор такого не случалось. Так же, по неподтвержденным слухам, iPhone 16 Pro будет иметь MagSafe более быстрым на 20 Вт (15 Вт на 15 Pro).

Выводы

Эксперты отмечают, что iPhone 16 Pro будет выглядеть как еще один более приятный iPhone, но если пользователю не нужен немного больший экран или 5-кратное увеличение, трудно увидеть потребность в обновлении 15 Pro.

Впрочем, осталось два нерешенных вопроса. Во-первых, будет ли iPhone 16 Pro стоить подороже. Во-вторых, предложит ли iPhone 16 Pro какие-то уникальные и невероятно крутые функции искусственного интеллекта.

Ранее мы писали, зачем Apple увеличит дисплей iPhone 16 Pro. Также сообщалось, каким будет будущий iPhone 16 Pro Max.