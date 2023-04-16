Коли з'явиться iPad Mini 7: користувачі чекають на оновлення

iPad mini 7 від Apple. Фото: Ixbt.com

Користувачі чекають на оновлення iPad Мini сьомого покоління від Apple, що нібито планується цьогоріч. Однак є причини чекати на оновлення й 2024 року.

Про це повідомляє Portaltele.

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Зазначається, що пристрій має чималі перерви між оновленнями, тому не варто дуже сподіватися на щось 2023 року. Хоча й є чутки щодо виходу iPad Мini‌ сьомого покоління вже цьогоріч.

Аналітик Apple Мін-Чі Куо вважає, що масове постачання ‌iPad‌ сьомого покоління почнеться наприкінці 2023 року або в першій половині 2024 року. Хоч запуск цьогоріч є можливим, однак більша ймовірність на його вихід уже наступного року.

Що передбачає iPad Mini

"Наразі ‌iPad Міnі містить чіп Apple A15 Bionic. Попри те, що A15 Bionic має дещо знижену частоту, ‌iPad Мini‌ зрівняється з iPhone 13 mini, ‌iPhone 13‌, iPhone SE третього покоління, iPhone 14, ‌iPhone 14‌ Plus і Apple TV 4K третього покоління", — повідомляє видання.

Очікується, що упродовж 2023 року ці пристрої залишатимуться в продажу з чіпом A15. Це свідчить про те, що чіп залишатиметься поширеним у техніці Apple.

Видання зазначає, що в результаті поточний ‌iPad Мini‌ міститиме відносно сучасне обладнання упродовж цього року. Завдяки таким функціям, як підтримка Apple Pencil другого покоління та Center Stage, немає гострої потреби оновлювати пристрій цьогоріч, до того ж невідомо, що запропонує нова модель, крім оновленого чіпа A16 Bionic, і вдосконаленого апаратного забезпечення камери.

Нагадаємо, що восени цього року компанія Apple презентує найдорожчий смартфон у своїй історії. За телефон iPhone 15 Ultra з титановим корпусом доведеться заплатити близько 105 тисяч гривень.