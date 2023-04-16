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Когда появится iPad Mini 7: пользователи ждут обновление

16 апреля 2023 02:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Когда появится iPad Mini 7: пользователи ждут обновление
iPad mini 7 от Apple Фото: Ixbt.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пользователи ждут обновления iPad Mini седьмого поколения от Apple, которое якобы планируется в этом году. Однако есть причины ожидать обновления и в 2024 году.

Об этом сообщает Portaltele.

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Отмечается, что устройство имеет большие перерывы между обновлениями, поэтому не стоит слишком надеяться на что-то в 2023 году. Хотя и есть слухи о выходе iPad Mini седьмого поколения уже в этом году.

Аналитик Apple Мин-Чи Куо считает, что массовая поставка ‌iPad‌ седьмого поколения начнется в конце 2023 года или в первой половине 2024 года. Хотя запуск в этом году возможен, однако большая вероятность его выхода уже в следующем году.

Что представляет собой iPad Mini

"iPad Mini содержит чип Apple A15 Bionic. Несмотря на то, что A15 Bionic имеет несколько пониженную частоту, ‌iPad Mini‌ сравнится с iPhone 13 mini, ‌iPhone 13‌, iPhone SE третьего поколения, iPhone 14, ‌iPhone 1", — сообщает издание.

Ожидается, что в течение 2023 года эти устройства будут оставаться в продаже с чипом A15. Это свидетельствует о том, что чип остается распространенным в технике Apple.

Издание отмечает, что в результате текущий ‌iPad Mini‌ будет содержать относительно современное оборудование в течение этого года. Благодаря таким функциям, как поддержка Apple Pencil второго поколения и Center Stage, нет острой необходимости обновлять устройство в этом году, к тому же неизвестно, что предложит новая модель, кроме обновленного чипа A16 Bionic, и усовершенствованного аппаратного обеспечения камеры.

Напомним, что осенью этого года компания Apple представит самый дорогой смартфон в своей истории. За телефон iPhone 15 Ultra с титановым корпусом придется заплатить около 105 тысяч гривен.

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