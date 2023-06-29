Компанія Samsung випустила навушники з покемонами

Навушники Galaxy Buds із покемонами. Фото: google

Компанія Samsung презентувала на своєму рідному ринку три ексклюзивні версії своїх бездротових навушників Galaxy Buds2 та Galaxy Buds2 Pro. Унікальність кожної моделі надається впізнаваними мотивами трьох популярних покемонів: Снорлакса, Дітто та Джигліпуфа.



Про це пишуть ЗМІ.

Що відомо про нові навушники

Відомо, що це ті самі моделі Galaxy Buds 2 і Buds 2 Pro, але з особливістю у вигляді індивідуального чохла, оформленого в стилі обраного покемона, і супроводжуваного відповідними стікерами. Зручність використання чохла посилюється наявністю отворів для роз'єму USB-C та індикатора заряду, а також брелока або шнурка, що унеможливлює його знімання під час заряджання пристрою.

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Значною перевагою є те, що ціна на ці оригінальні версії навушників не вища за стандартну: $100 за Buds2 і $150 за більш просунуту версію "прошек".

Реалізація нових аксесуарів розпочинається у Південній Кореї вже завтра. Попри те, що їхній офіційний вихід на український ринок здається малоймовірним, можна очікувати їхньої появи на міжнародних торгових майданчиках, таких як AliExpress, у найближчому майбутньому.

Samsung вже має досвід випуску навушників з дизайном у стилі покемонів. Минулого року компанія представила модель, чохол якої був оформлений у вигляді покеболу — сфери для затримання кишенькових монстрів.

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