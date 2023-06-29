Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Компанія Samsung випустила навушники з покемонами arrow

Компанія Samsung випустила навушники з покемонами

29 червня 2023 17:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Компанія Samsung випустила навушники з покемонами
Навушники Galaxy Buds із покемонами. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Компанія Samsung презентувала на своєму рідному ринку три ексклюзивні версії своїх бездротових навушників Galaxy Buds2 та Galaxy Buds2 Pro. Унікальність кожної моделі надається впізнаваними мотивами трьох популярних покемонів: Снорлакса, Дітто та Джигліпуфа.

Про це пишуть ЗМІ.

Що відомо про нові навушники

Відомо, що це ті самі моделі Galaxy Buds 2 і Buds 2 Pro, але з особливістю у вигляді індивідуального чохла, оформленого в стилі обраного покемона, і супроводжуваного відповідними стікерами. Зручність використання чохла посилюється наявністю отворів для роз'єму USB-C та індикатора заряду, а також брелока або шнурка, що унеможливлює його знімання під час заряджання пристрою.

Читайте також:

Значною перевагою є те, що ціна на ці оригінальні версії навушників не вища за стандартну: $100 за Buds2 і $150 за більш просунуту версію "прошек".

Реалізація нових аксесуарів розпочинається у Південній Кореї вже завтра. Попри те, що їхній офіційний вихід на український ринок здається малоймовірним, можна очікувати їхньої появи на міжнародних торгових майданчиках, таких як AliExpress, у найближчому майбутньому.

Samsung вже має досвід випуску навушників з дизайном у стилі покемонів. Минулого року компанія представила модель, чохол якої був оформлений у вигляді покеболу — сфери для затримання кишенькових монстрів.

Нагадаємо, що програма Google Play не захищена від збоїв у роботі. Часом ви не можете зайти у свій аккаунт, але є корисні лайфхаки, які заощадять вам час та нерви.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз