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Компания Samsung выпустила наушники с покемонами

29 июня 2023 17:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Компания Samsung выпустила наушники с покемонами
Наушники Galaxy Buds с покемонами. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Компания Samsung презентовала на своем родном рынке три эксклюзивные версии своих беспроводных наушников Galaxy Buds2 и Galaxy Buds2 Pro. Уникальность каждой модели придается узнаваемыми мотивами трех популярных покемонов: Снорлакса, Дитто и Джиглипуфа.

Об этом пишут СМИ.

Что известно про новые наушники

Известно, что это все те же модели Galaxy Buds 2 и Buds 2 Pro, но с особенностью в виде индивидуального чехла, оформленного в стиле выбранного покемона, и сопровождаемого соответствующими стикерами. Удобство использования чехла усиливается наличием отверстий для разъема USB-C и индикатора заряда, а также брелока или шнурка, что исключает необходимость его снимать во время зарядки устройства.

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Значительным преимуществом является то, что цена на эти оригинальные версии наушников не выше стандартной: $100 за Buds2 и $150 за более продвинутую версию "прошек".

Реализация новых аксессуаров начинается в Южной Корее уже завтра. Несмотря на то, что их официальный выход на украинский рынок кажется маловероятным, можно ожидать их появления на международных торговых площадках, таких как AliExpress, в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что Samsung уже имеет опыт выпуска наушников с дизайном в стиле покемонов. В прошлом году компания представила модель, чехол которой был оформлен в виде покебола — сферы для поимки карманных монстров.

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