Лайфхак: як за допомогою смартфона розшукати своє авто на величезній парковці

Не потрібно бігати по парковці, варто скористатися сучасними технологіями. Фото: mobilemarketingmagazine.com

Ситуація, коли ви забули, де поставили машину на величезній парковці біля гіпермаркету, досить поширена. Щоб не ходити безпорадно по стоянці автомобілів, варто використати сучасні технології на вашому смартфоні.

Про це написала "Твоя машина".

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Google Maps

Відкрийте на смартфоні Google Maps після паркування.

Натисніть на синю мітку вашого чинного розташування.

Виберіть "Зберегти місце паркування".

Коли потрібно повернутися до авто, прокладіть в програмі маршрут із будь-якого місця.

Google Асистент

Увімкніть геолокацію та відкрийте Google Асистент.

Скажіть "Окей, Google, запам’ятати, де припаркований мій автомобіль".

Коли потрібно знайти автомобіль, спитайте: "Окей, Google, де припаркований мій автомобіль?"

iPhone

Активуйте Bluetooth у програмі "Карти" на iPhone (починаючі з 6 лінійки телефонів).

Переконайтеся, що геолокація та показ місць паркування в налаштуваннях увімкнена.

Після паркування система автоматично створить позначку місця стоянки.

Раніше ми писали, як припаркувати авто за допомогою тенісного м'яча. Також повідомляли, чому взимку варто відмовитися від поїздок на своєму авто.