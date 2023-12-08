Лайфхак — як за допомогою смартфона розшукати своє авто на величезній парковці
8 грудня 2023 16:45
Не потрібно бігати по парковці, варто скористатися сучасними технологіями. Фото: mobilemarketingmagazine.com
Ситуація, коли ви забули, де поставили машину на величезній парковці біля гіпермаркету, досить поширена. Щоб не ходити безпорадно по стоянці автомобілів, варто використати сучасні технології на вашому смартфоні.
Про це написала "Твоя машина".
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Google Maps
- Відкрийте на смартфоні Google Maps після паркування.
- Натисніть на синю мітку вашого чинного розташування.
- Виберіть "Зберегти місце паркування".
- Коли потрібно повернутися до авто, прокладіть в програмі маршрут із будь-якого місця.
Google Асистент
- Увімкніть геолокацію та відкрийте Google Асистент.
- Скажіть "Окей, Google, запам’ятати, де припаркований мій автомобіль".
- Коли потрібно знайти автомобіль, спитайте: "Окей, Google, де припаркований мій автомобіль?"
iPhone
- Активуйте Bluetooth у програмі "Карти" на iPhone (починаючі з 6 лінійки телефонів).
- Переконайтеся, що геолокація та показ місць паркування в налаштуваннях увімкнена.
- Після паркування система автоматично створить позначку місця стоянки.
Раніше ми писали, як припаркувати авто за допомогою тенісного м'яча. Також повідомляли, чому взимку варто відмовитися від поїздок на своєму авто.
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