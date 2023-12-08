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Лайфхак — как с помощью смартфона отыскать свой автомобиль на огромной парковке

8 декабря 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Лайфхак: как с помощью смартфона разыскать свой автомобиль на огромной парковке
Не нужно бегать по парковке, следует воспользоваться современными технологиями. Фото: mobilemarketingmagazine.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Ситуация, когда вы забыли, где поставили машину на огромной парковке у гипермаркета, достаточно распространена. Чтобы не ходить беспомощно по стоянке автомобилей, следует использовать современные технологии на вашем смартфоне.

Об этом написала "Твоя машина".

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Google Maps

  • Откройте на смартфоне Google Maps после парковки.
  • Нажмите на синюю метку вашего нынешнего местоположения.
  • Выберите пункт "Сохранить парковку".
  • Когда нужно вернуться к автомобилю, проложите в программе маршрут из любого места.

Google Ассистент

  • Включите геолокацию и откройте ассистент Google.
  • Скажите "Окей, Google, запомнить, где припаркован мой автомобиль".
  • Когда нужно найти автомобиль, спросите: "Окей, Google, где припаркован мой автомобиль?"

iPhone

  • Активируйте Bluetooth в приложении "Карты" на iPhone (начиная с 6 линейки телефонов).
  • Убедитесь, что геолокация и показ парковки в настройках включены.
  • После парковки система автоматически создаст отметку места стоянки.

Ранее мы писали, как припарковать автомобиль с помощью теннисного мяча. Также сообщали, почему зимой следует отказаться от поездок на своем авто.

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