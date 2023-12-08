Лайфхак: как с помощью смартфона разыскать свой автомобиль на огромной парковке

Лайфхак — как с помощью смартфона отыскать свой автомобиль на огромной парковке
8 декабря 2023 16:45
Не нужно бегать по парковке, следует воспользоваться современными технологиями. Фото: mobilemarketingmagazine.com
Ситуация, когда вы забыли, где поставили машину на огромной парковке у гипермаркета, достаточно распространена. Чтобы не ходить беспомощно по стоянке автомобилей, следует использовать современные технологии на вашем смартфоне.
Об этом написала "Твоя машина".
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Google Maps
- Откройте на смартфоне Google Maps после парковки.
- Нажмите на синюю метку вашего нынешнего местоположения.
- Выберите пункт "Сохранить парковку".
- Когда нужно вернуться к автомобилю, проложите в программе маршрут из любого места.
Google Ассистент
- Включите геолокацию и откройте ассистент Google.
- Скажите "Окей, Google, запомнить, где припаркован мой автомобиль".
- Когда нужно найти автомобиль, спросите: "Окей, Google, где припаркован мой автомобиль?"
iPhone
- Активируйте Bluetooth в приложении "Карты" на iPhone (начиная с 6 линейки телефонов).
- Убедитесь, что геолокация и показ парковки в настройках включены.
- После парковки система автоматически создаст отметку места стоянки.
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