Лайфхак: как с помощью смартфона разыскать свой автомобиль на огромной парковке

Не нужно бегать по парковке, следует воспользоваться современными технологиями. Фото: mobilemarketingmagazine.com

Ситуация, когда вы забыли, где поставили машину на огромной парковке у гипермаркета, достаточно распространена. Чтобы не ходить беспомощно по стоянке автомобилей, следует использовать современные технологии на вашем смартфоне.

Об этом написала "Твоя машина".

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Google Maps

Откройте на смартфоне Google Maps после парковки.

Нажмите на синюю метку вашего нынешнего местоположения.

Выберите пункт "Сохранить парковку".

Когда нужно вернуться к автомобилю, проложите в программе маршрут из любого места.

Google Ассистент

Включите геолокацию и откройте ассистент Google.

Скажите "Окей, Google, запомнить, где припаркован мой автомобиль".

Когда нужно найти автомобиль, спросите: "Окей, Google, где припаркован мой автомобиль?"

iPhone

Активируйте Bluetooth в приложении "Карты" на iPhone (начиная с 6 линейки телефонов).

Убедитесь, что геолокация и показ парковки в настройках включены.

После парковки система автоматически создаст отметку места стоянки.

Ранее мы писали, как припарковать автомобиль с помощью теннисного мяча. Также сообщали, почему зимой следует отказаться от поездок на своем авто.