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На смартфонах з Android виявили шпигунську програму

29 травня 2023 09:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На смартфонах з Android виявили шпигунську програму
Смартфон в руці людини. Фото: Pixabay/bohed
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Канадські дослідники виявили шпигунську програму Predator. Вона може збирати дані та вимикати програми на усіх смартфонах, де встановлено операційну систему Android.

Про це повідомляє видання No worries.

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Шкідлива програма на Android-смартфонах

Дослідники канадської лабораторії Citizen Lab виявили шпигунську програму Predator, яка має дуже широкі можливості стеження за власниками смартфонів.

Під загрозою, як заявили у Citizen Lab, опинилися усі користувачі смартфонів із операційною системою Android.

Деталі шпигунської діяльності

Дослідники зазначають, що програма Predator може записувати голосові дзвінки і навіть звук поблизу смартфонів.

Також шпигунське програмне забезпечення збирає дані з таких месенджерів, як Signal та WhatsApp.

Predator може приховувати ті чи інші програми на смартфонах і навіть не дає цим програмам вмикатися після перезавантаження пристрою.

Програма-супутник

Також канадські дослідники виявили іще одну шкідливу програму, Alien, яка, скоріш за все, діє разом із Predator.

"При спільному використанні ці компоненти забезпечують різноманітні можливості для крадіжки інформації, спостереження та віддаленого доступу", — наголосили представники Citizen Lab.

Хто стоїть за програмами-шпигунами

Дослідники зазначають, що програма Predator існує щонайменше з 2019 року.

Вона була створена компанією Cytrox, яка зараз має назву Intellexa.

Нагадаємо, раніше компанія Meta попередила, що використання шпигунського програмного забезпечення для невибіркового таргетингу на користувачів, включно з журналістами та активістами, є постійною загрозою у соцмережах.

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