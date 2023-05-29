На смартфонах с Android обнаружили шпионскую программу
Канадские исследователи обнаружили шпионскую программу Predator. Она может собирать данные и отключать приложения на всех смартфонах, в которых установлена операционная система Android.
Об этом сообщает издание No worries.
Вредоносная программа на Android-смартфонах
Исследователи канадской лаборатории Citizen Lab обнаружили шпионскую программу Predator, которая имеет очень широкие возможности слежения за владельцами смартфонов.
Под угрозой, как заявили Citizen Lab, оказались все пользователи смартфонов с операционной системой Android.
Детали шпионской деятельности
Исследователи отмечают, что программа Predator может записывать голосовые звонки и даже звук вблизи смартфонов.
Также шпионское программное обеспечение собирает данные из таких мессенджеров, как Signal и WhatsApp.
Predator может скрывать те или иные приложения на смартфонах и даже не дает этим приложениям включаться после перезагрузки устройства.
Программа-спутник
Также канадские исследователи обнаружили еще одну вредоносную программу, Alien, которая, скорее всего, действует вместе с Predator.
"При совместном использовании эти компоненты обеспечивают разнообразные возможности для кражи информации, наблюдения и удаленного доступа", — подчеркнули представители Citizen Lab.
Кто стоит за программами-шпионами
Исследователи отмечают, что программа Predator существует как минимум с 2019 года.
Она была создана компанией Cytrox, которая сейчас называется Intellexa.
Напомним, ранее компания Meta предупредила, что использование шпионского программного обеспечения для невыборочного таргетинга на пользователей, включая журналистов и активистов, является постоянной угрозой в соцсетях.