На смартфонах с Android обнаружили шпионскую программу

Смартфон в руке человека. Фото: Pixabay/bohed

Канадские исследователи обнаружили шпионскую программу Predator. Она может собирать данные и отключать приложения на всех смартфонах, в которых установлена операционная система Android.

Об этом сообщает издание No worries.

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Вредоносная программа на Android-смартфонах

Исследователи канадской лаборатории Citizen Lab обнаружили шпионскую программу Predator, которая имеет очень широкие возможности слежения за владельцами смартфонов.

Под угрозой, как заявили Citizen Lab, оказались все пользователи смартфонов с операционной системой Android.

Детали шпионской деятельности

Исследователи отмечают, что программа Predator может записывать голосовые звонки и даже звук вблизи смартфонов.

Также шпионское программное обеспечение собирает данные из таких мессенджеров, как Signal и WhatsApp.

Predator может скрывать те или иные приложения на смартфонах и даже не дает этим приложениям включаться после перезагрузки устройства.

Программа-спутник

Также канадские исследователи обнаружили еще одну вредоносную программу, Alien, которая, скорее всего, действует вместе с Predator.

"При совместном использовании эти компоненты обеспечивают разнообразные возможности для кражи информации, наблюдения и удаленного доступа", — подчеркнули представители Citizen Lab.

Кто стоит за программами-шпионами

Исследователи отмечают, что программа Predator существует как минимум с 2019 года.

Она была создана компанией Cytrox, которая сейчас называется Intellexa.

Напомним, ранее компания Meta предупредила, что использование шпионского программного обеспечения для невыборочного таргетинга на пользователей, включая журналистов и активистов, является постоянной угрозой в соцсетях.