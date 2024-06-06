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Названі найкращі смартфони за 150 доларів з характеристиками вищими за ціну

6 червня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-3 смартфони за ціною 150 доларів, з яких можна не лише зателефонувати
Студент зі смартфоном. Фото: freepik.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Функції смартфона за ціною до 6000 грн в Україні не обов'язково обмежуються телефонними дзвінками та месенджерами. Дешеві моделі здатні на більше, особливо, коли їх випускають відомі бренди.

Про це написав NV.

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Названі найкращі смартфони за 150 доларів з характеристиками вищими за ціну - фото 1
Фото: root-nation.com

Телефон отримав 6,5-дюймовий дисплей з LCD-матрицею має роздільну здатність 2400×1080 пікселів та частоту оновлення 90 Гц (це навіть більше ніж у Phone 15 — 60 Гц).

Оперативна пам'ять 6 та 8 ГБ, накопичувач — 128 та 256 ГБ. Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 підходить для щоденного використання та простих мініігор.

Потрійна камера (50 + 8 + 2 МП) чудово фотографує вдень, а ось відео виходять посередні. Має досить непогану селфі-камеру (16 МП).

Місткість акумулятора 5000 мАг вистачає на день роботи без підзарядки.

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Названі найкращі смартфони за 150 доларів з характеристиками вищими за ціну - фото 2
Фото: gsmarena.com

Гарний недорогий телефон має 6,7-дюймовий PLS-екран з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів та частотою оновлення 90 Гц.

Попри процесор Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ оперативки, посередню задню (50 Мп + 2 Мп + 2 Мп) та фронтальну (13 Мп) камери, завдяки технологічним рішенням Samsung, телефон є досить гідним пристроєм за свої гроші.

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Названі найкращі смартфони за 150 доларів з характеристиками вищими за ціну - фото 3
Фото: gsmchina.com

Потужний захищений телефон. І хоча його власне "смартфонні" характеристики не вражають, пристрій створений не під такі задачі.

Акумулятор місткістю 13000 мАг забезпечує до тижня автономної роботи. Корпус захищений за вищим стандартом IP69K.

Зрозуміло, що такі характеристики відбилися на дизайні смартфона — він важить майже пів кіло (438 г) при товщині корпусу майже два сантиметри (19,2 мм).

Раніше ми писали, які моделі iPhone найпопулярніші в Україні. Також експерти назвали найкращі смартфони Android у 2024 році.

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телефони
Samsung

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