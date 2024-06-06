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Названы лучшие смартфоны за 150 долларов с характеристиками выше цены

6 июня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-3 смартфона по цене 150 долларов, с которых можно не только позвонить
Студент со смартфоном. Фото: freepik.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Функции смартфона по цене до 6000 грн в Украине не обязательно ограничиваются телефонными звонками и мессенджерами. Дешевые модели способны на большее, особенно когда их выпускают известные бренды.

Об этом написал NV.

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Названы лучшие смартфоны за 150 долларов с характеристиками выше цены - фото 1
Фото: root-nation.com

Телефон получил 6,5-дюймовый дисплей с LCD-матрицей с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц (это даже больше чем у Phone 15 — 60 Гц).

Оперативная память 6 и 8 ГБ, накопитель — 128 и 256 ГБ. Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 подходит для ежедневного использования и простых мини-игр.

Тройная камера (50+8+2 МП) прекрасно фотографирует днем, а вот видео получаются посредственные. Имеет достаточно хорошую селфи-камеру (16 МП).

Емкость аккумулятора 5000 мАч хватает на день работы без подзарядки.

Samsung Galaxy A05s

Цена: от 5500 грн

 

Названы лучшие смартфоны за 150 долларов с характеристиками выше цены - фото 2
Фото: gsmarena.com

Хороший недорогой телефон имеет 6,7-дюймовый экран PLS с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Несмотря на процессор Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной памяти, посредственную заднюю (50 Мп + 2 Мп + 2 Мп) и переднюю (13 Мп) камеры, благодаря технологическим решениям Samsung, телефон является достаточно достойным устройством за свои деньги.

Blackview BV6200 Pro

Цена: от 5900 грн

 

Названы лучшие смартфоны за 150 долларов с характеристиками выше цены - фото 3
Фото: gsmchina.com

Мощный защищенный телефон. И хотя его собственно "смартфонные" характеристики не впечатляют, устройство создано не под такие задачи.

Аккумулятор емкостью 13000 мАч обеспечивает до недели автономной работы. Корпус защищен по высшему стандарту IP69K.

Понятно, что такие характеристики отразились на дизайне смартфона – он весит около полкило (438 г) при толщине корпуса почти два сантиметра (19,2 мм).

Ранее мы писали, какие модели iPhone самые популярные в Украине. Также эксперты назвали самые лучшие смартфоны Android в 2024 году.

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Samsung

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