Netflix забороняє обмін паролями в чотирьох країнах: деталі
Netflix запроваджує обмеження на обмін паролями ще у чотирьох країнах: Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії. Клієнтів у цих країнах просять заплатити додаткову плату, якщо вони хочуть, щоб друзі та родичі, які не живуть з ними, ділилися своєю передплатою.
Про це повідомляє BBC.
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За оцінками Netflix, 100 мільйонів людей у всьому світі використовують загальні облікові записи.
Протягом найближчих місяців стрім-сервіс обмежить можливість використання чужих облікових записів у всіх країнах, де він представлений. При цьому люди, які раніше не мали власних профілів, зможуть перенести свої дані на нові акаунти.
Таким чином вони не втратять свої особисті рекомендації, історію перегляду, обрані проєкти, збережені ігри та інший контент. Щоправда, тепер за доступ до нього їм все ж таки доведеться платити.
Обмеження не стосуватимуться тих користувачів, які проживають разом з людьми, чиї облікові записи вони використовують. Всім іншим глядачам пропонується придбати додаткові профілі, які мешкають окремо.
Нагадаємо, що на стрімінговій платформі Netflix з'явився документальний фільм "Памела: історія кохання", в якому 55-річна американська супермодель та актриса Памела Андерсон розповідає історію свого життя, зокрема про оприлюднення її численних секс-відео.