Netflix вводит запрет на обмен паролями в четырех странах

Подписка на киносервис

Netflix вводит ограничения на обмен паролями еще в четырех странах: Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании. Клиентов в этих странах просят заплатить дополнительную плату, если они хотят, чтобы друзья и родственники, не живущие с ними, делились своей подпиской.

Об этом сообщает BBC.

По оценкам Netflix, 100 миллионов человек по всему миру используют общие учетные записи.

В течение ближайших месяцев стрим-сервис ограничит возможность использовать чужие аккаунты во всех странах, где он представлен. При этом люди, не имевшие ранее собственных профилей, смогут перенести свои данные на новые аккаунты.

Таким образом, они не потеряют свои личные рекомендации, историю просмотра, избранные проекты, сохраненные игры и другой контент. Правда, теперь за доступ к нему им все же придется платить.

Ограничения не коснутся тех пользователей, которые проживают вместе с людьми, чьи аккаунты они используют. Всем прочим зрителям предлагается приобрести дополнительные профили, которые живут отдельно.

Напомним, что на стриминговой платформе Netflix появился документальный фильм "Памела: история любви", в котором 55-летняя американская супермодель и актриса Памела Андерсон рассказывает историю своей жизни, в частности, об обнародовании ее многочисленных секс-видео.