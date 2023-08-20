Програмістка Microsoft назвала лайфхак, який стане у пригоді всім користувачам Windows
Програмістка з корпорації Microsoft Джен Джентльман розповіла про нескладний, але вкрай корисний трюк для кожного користувача Windows. Лише одна клавіша допоможе спростити роботу за комп'ютером.
Про це повідомляє itechua.com
Корисний лайфхак для користувачів Windows
За словами Джентельман, щоб швидко виявити програми, які завантажують ваш комп'ютер, достатньо використовувати одну гарячу клавішу Диспетчер завдань.
Натисніть Ctrl, і процеси, впорядковані споживання ресурсів, залишаться на своїх місцях, не "скачучи" вгору і вниз у списку. Це дозволяє легко виявити і за необхідності зупинити найбільш ресурсозатратні процеси.
Хоча існує і більш довгий метод через меню Диспетчера завдань, йдучи у "Вид" → "Швидкість оновлення" і вибравши "Зупинено", гаряча клавіша робить це в одну мить. Сортування процесів в алфавітному порядку також можливе, але це ускладнить пошук процесів, які використовують найбільше ресурсів.
Нагадаємо, що останнім часом у світі спостерігається активне зменшення кількості користувачів цієї операційної системи Windows 11. Користувачі зіткнулися з появою нових проблем і проблем. Найбільш поширеною стала проблема падіння продуктивності SSD-дисків.
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