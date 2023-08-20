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Програмістка Microsoft назвала лайфхак, який стане у пригоді всім користувачам Windows

20 серпня 2023 13:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Програмістка Microsoft назвала лайфхак, який стане у пригоді всім користувачам Windows
Дівчина сидить за комп'ютером. Фото: Pexels
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Програмістка з корпорації Microsoft Джен Джентльман розповіла про нескладний, але вкрай корисний трюк для кожного користувача Windows. Лише одна клавіша допоможе спростити роботу за комп'ютером.

Про це повідомляє itechua.com

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Корисний лайфхак для користувачів Windows

За словами Джентельман, щоб швидко виявити програми, які завантажують ваш комп'ютер, достатньо використовувати одну гарячу клавішу Диспетчер завдань.

Натисніть Ctrl, і процеси, впорядковані споживання ресурсів, залишаться на своїх місцях, не "скачучи" вгору і вниз у списку. Це дозволяє легко виявити і за необхідності зупинити найбільш ресурсозатратні процеси.

Хоча існує і більш довгий метод через меню Диспетчера завдань, йдучи у "Вид" → "Швидкість оновлення" і вибравши "Зупинено", гаряча клавіша робить це в одну мить. Сортування процесів в алфавітному порядку також можливе, але це ускладнить пошук процесів, які використовують найбільше ресурсів.

Windows
Корисний лайфхак для користувачів Windows. Фото:
itechua.com

Нагадаємо, що останнім часом у світі спостерігається активне зменшення кількості користувачів цієї операційної системи Windows 11. Користувачі зіткнулися з появою нових проблем і проблем. Найбільш поширеною стала проблема падіння продуктивності SSD-дисків.

Також ми повідомляли, що фахівці в галузі кібербезпеки з Університету Маккуорі створили чат-бот, який може ввести в оману шахраїв, які займаються телефонними аферами. Штучний інтелект Apate, названий на честь богині обману з давньогрецької міфології, використовує звукові клони для створення ілюзії реального співрозмовника, тим самим утримуючи шахраїв на лінії якнайдовше і знижуючи кількість потенційних жертв.

 

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