Программистка Microsoft назвала лайфхак, который пригодится всем пользователям Windows
Программистка из корпорации Microsoft Джен Джентльман рассказала о несложном, но крайне полезном трюке для каждого пользователя Windows. Всего одна клавиша поможет упростить работу за компьютером.
Об этом сообщает itechua.com
Полезный лайфхак для пользователей Windows
По словам Джентельман, чтобы быстро обнаружить программы, которые загружают ваш компьютер, достаточно использовать одну горячую клавишу в Диспетчере задач.
Нажмите Ctrl, и процессы, упорядоченные по потреблению ресурсов, останутся на своих местах, не "скача" вверх и вниз в списке. Это позволяет легко выявить и при необходимости остановить наиболее ресурсозатратные процессы.
Хотя существует и более долгий метод через меню Диспетчера задач, идя в "Вид" → "Скорость обновления" и выбрав "Приостановлено", горячая клавиша делает это в одно мгновение. Сортировка процессов в алфавитном порядке также возможна, но это усложнит поиск процессов, использующих больше всего ресурсов.
Напомним, что в последнее время в мире наблюдается активное уменьшение количества пользователей этой операционной системы Windows 11. Пользователи столкнулись с появлением новых неполадок и проблем. Наиболее распространенной стала проблема с падением производительности SSD-дисков.
Также мы сообщали, что специалисты в области кибербезопасности из Университета Маккуори создали чат-бот, который может ввести в заблуждение мошенников, занимающихся телефонными аферами. Искусственный интеллект Apate, названный в честь богини обмана из древнегреческой мифологии, использует звуковые клоны для создания иллюзии реального собеседника, тем самым удерживая мошенников на линии как можно дольше и снижая число потенциальных жертв.