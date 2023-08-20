Программистка Microsoft назвала лайфхак, который пригодится всем пользователям Windows

Девушка сидит за компьютером. Фото: Pexels

Программистка из корпорации Microsoft Джен Джентльман рассказала о несложном, но крайне полезном трюке для каждого пользователя Windows. Всего одна клавиша поможет упростить работу за компьютером.

Об этом сообщает itechua.com

Читайте также:

Полезный лайфхак для пользователей Windows

По словам Джентельман, чтобы быстро обнаружить программы, которые загружают ваш компьютер, достаточно использовать одну горячую клавишу в Диспетчере задач.

Нажмите Ctrl, и процессы, упорядоченные по потреблению ресурсов, останутся на своих местах, не "скача" вверх и вниз в списке. Это позволяет легко выявить и при необходимости остановить наиболее ресурсозатратные процессы.

Хотя существует и более долгий метод через меню Диспетчера задач, идя в "Вид" → "Скорость обновления" и выбрав "Приостановлено", горячая клавиша делает это в одно мгновение. Сортировка процессов в алфавитном порядке также возможна, но это усложнит поиск процессов, использующих больше всего ресурсов.

Полезный лайфхак для пользователей Windows. Фото:

itechua.com

Напомним, что в последнее время в мире наблюдается активное уменьшение количества пользователей этой операционной системы Windows 11. Пользователи столкнулись с появлением новых неполадок и проблем. Наиболее распространенной стала проблема с падением производительности SSD-дисков.

Также мы сообщали, что специалисты в области кибербезопасности из Университета Маккуори создали чат-бот, который может ввести в заблуждение мошенников, занимающихся телефонными аферами. Искусственный интеллект Apate, названный в честь богини обмана из древнегреческой мифологии, использует звуковые клоны для создания иллюзии реального собеседника, тем самым удерживая мошенников на линии как можно дольше и снижая число потенциальных жертв.