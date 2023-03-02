Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Регулятор США не дозволив Ілону Маску тестувати на людях нейрочіпи arrow

Регулятор США не дозволив Ілону Маску тестувати на людях нейрочіпи

2 березня 2023 20:56
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Регулятор США не дозволив компанії Ілона Маска тестувати на людях нейрочіпи
Ілон Маск
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Управління з контролю якості продуктів та лікарських препаратів (FDA) США не дозволило компанії Neuralink Ілона Маска проводити тести мікрочіпа, що вживляється в мозок людини для управління зовнішніми пристроями силою думки, на людях.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на сімох чинних і колишніх співробітників Neuralink.

Читайте також:

Що відомо

За даними агентства, запит щодо вирішення таких досліджень компанія, контрольована Ілоном Маском, зробила на початку 2022 року. Сама компанія ніколи не повідомляла про спроби отримання такого дозволу.

За словами співрозмовників агентства, які побажали не розкривати своїх імен, регулятор перерахував одразу кілька причин відмови. За словами співробітників компанії, основні побоювання FDA були пов'язані з безпекою літієвої батареї пристрою, можливою міграцією крихітних проводків імплантата в інші області мозку та з питаннями, чи можна видалити пристрій без пошкодження мозкової тканини.

З відмови FDA пройшов уже рік, але Neuralink досі намагається доопрацювати свою технологію, щоб вона не викликала претензій у регулятора. На думку співрозмовників Reuters, у найближчому майбутньому це компанії зробити не вдасться. Проте ще в листопаді минулого року Ілон Маск заявив, що його компанія готується до тестів чіпа на людях, а розпочатися вони мають нібито вже навесні. При цьому Маск стверджував, що більшість документів, необхідних для отримання схвалення FDA, вже готова.

В Управлінні відмовилися коментувати інформацію про заявку Neuralink, пославшись на необхідність дотримуватися комерційної таємниці. Ні Маск, ні Neuralink не відповіли на запити Reuters.

Нагадаємо, у листопаді минулого року американський мільярдер Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини. Компанія Neuralink, що належить підприємцю, планує зробити це за шість місяців.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:18 Росія призупинила дію безвізу для дипломатів "союзної" Угорщини: що трапилось

21:13 Нелегальні доходи: що чекати українцям

20:33 Лавров виступив з новою заявою про мирні переговори: на Банковій нагадали умови

20:13 Мороз у Карпатах та +11 на півдні: прогноз погода на завтра

20:09 Іво Бобула зламали в соцмережах: чи вибачався все ж таки співак за сексистські висловлювання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:03Роналду завоював 33 титули: нове досягнення Кріштіану

Новина з фото

19:51 Ракетний удар по будинку у Запоріжжі: рятувальники продовжують шукати людей під завалами

Новина з відео

19:45 Окупанти вже побоюються західних поставок зброї, — перехоплення ГУР

Ексклюзив

19:30Одеса їм не по зубах: реакція одеситів на можливі загрози з боку росіян

19:15 Проігнорували повістку — чекайте покарання: що загрожує за неявку до ТЦК для уточнення даних

Новина з відео

19:45 Окупанти вже побоюються західних поставок зброї, — перехоплення ГУР

Ексклюзив

19:30Одеса їм не по зубах: реакція одеситів на можливі загрози з боку росіян

Новина з відео

17:02 Дірява ППО рф: у мережі показали відео, як дрон пролетів по аеродрому в Білорусі та сів на літак А-50

Новина з відео

16:01Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк

Новина з відео

15:00 Продовжують грати виставу: путін назвав "терактом" події з "українською ДРГ"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Новина з відео

14:05 "Робота за кордоном": в Одесі затримали вербувальника жінок для зайняття проституцією

Новина з відео

13:31 ​​​​​​​З'явилося відео із "брянськими диверсантами": хто вони такі

Новина з відео

13:00 Палке кохання: на Одещині рятувальник зробив романтичне освідчення

Новина з відео

12:47 Буде гірше, ніж у Туреччині: відомий сейсмолог попередив про мегаземлетрус у росії

20:03Роналду завоював 33 титули: нове досягнення Кріштіану

Ексклюзив

19:30Одеса їм не по зубах: реакція одеситів на можливі загрози з боку росіян

Ексклюзив

18:15Деокупація Криму: як ворог готується зустріти ЗСУ

Ексклюзив

15:40лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпінем: чий бік займе Пекін у війні проти України

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:45Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Ексклюзив

06:20Metro та Auchan : доля магазинів, які спонсорують війну в Україні

Ексклюзив

18:00З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50"Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Актуальне по темі

None 2 Березень 21:19

Росія призупинила дію безвізу для дипломатів "союзної" Угорщини: що трапилось

None 1 Березень 16:10

Нелегальні доходи: що чекати українцям

None 2 Березень 21:14

Лавров виступив з новою заявою про мирні переговори: на Банковій нагадали умови

None 2 Березень 20:40

Мороз у Карпатах та +11 на півдні: прогноз погода на завтра

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB