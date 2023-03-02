Регулятор США не дозволив компанії Ілона Маска тестувати на людях нейрочіпи

Ілон Маск

Управління з контролю якості продуктів та лікарських препаратів (FDA) США не дозволило компанії Neuralink Ілона Маска проводити тести мікрочіпа, що вживляється в мозок людини для управління зовнішніми пристроями силою думки, на людях.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на сімох чинних і колишніх співробітників Neuralink.

Що відомо

За даними агентства, запит щодо вирішення таких досліджень компанія, контрольована Ілоном Маском, зробила на початку 2022 року. Сама компанія ніколи не повідомляла про спроби отримання такого дозволу.

За словами співрозмовників агентства, які побажали не розкривати своїх імен, регулятор перерахував одразу кілька причин відмови. За словами співробітників компанії, основні побоювання FDA були пов'язані з безпекою літієвої батареї пристрою, можливою міграцією крихітних проводків імплантата в інші області мозку та з питаннями, чи можна видалити пристрій без пошкодження мозкової тканини.

З відмови FDA пройшов уже рік, але Neuralink досі намагається доопрацювати свою технологію, щоб вона не викликала претензій у регулятора. На думку співрозмовників Reuters, у найближчому майбутньому це компанії зробити не вдасться. Проте ще в листопаді минулого року Ілон Маск заявив, що його компанія готується до тестів чіпа на людях, а розпочатися вони мають нібито вже навесні. При цьому Маск стверджував, що більшість документів, необхідних для отримання схвалення FDA, вже готова.

В Управлінні відмовилися коментувати інформацію про заявку Neuralink, пославшись на необхідність дотримуватися комерційної таємниці. Ні Маск, ні Neuralink не відповіли на запити Reuters.

Нагадаємо, у листопаді минулого року американський мільярдер Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини. Компанія Neuralink, що належить підприємцю, планує зробити це за шість місяців.