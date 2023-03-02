Регулятор США не разрешил компании Илона Маска тестировать на людях нейрочипы

Илон Маск

Управление контроля качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США не позволило компании Neuralink Илона Маска проводить тесты микрочипа, вживляемого в мозг человека для управления внешними устройствами силой мысли, на людях.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на семерых действующих и бывших сотрудников Neuralink.

Что известно

По данным агентства, запрос по решению таких исследований компания, контролируемая Илоном Маском, сделала в начале 2022 года. Сама компания никогда не сообщала о попытках получения такого разрешения.

По словам собеседников агентства, пожелавших не раскрывать своих имен, регулятор перечислил сразу несколько причин отказа. По словам сотрудников компании, основные опасения FDA были связаны с безопасностью литиевой батареи устройства, возможной миграцией крошечных проводков имплантата в другие области мозга и с вопросами можно ли удалить устройство без повреждения мозговой ткани.

С отказа FDA прошел уже год, но Neuralink до сих пор пытается доработать свою технологию, чтобы она не вызвала претензий у регулятора. По мнению собеседников Reuters, в обозримом будущем это компании сделать не удастся. Однако еще в ноябре прошлого года Илон Маск заявил, что его компания готовится к тестам чипа на людях, а начаться они должны уже весной. При этом Маск утверждал, что большинство документов, необходимых для получения одобрения FDA, уже готово.

В Управлении отказались комментировать информацию о заявке Neuralink, сославшись на необходимость придерживаться коммерческой тайны. Ни Маск, ни Neuralink не ответили на запросы Reuters.

Напомним, в ноябре прошлого года американский миллиардер Илон Маск анонсировал первое вживление чипа в мозг человека. Компания Neuralink, принадлежащая предпринимателю, планирует сделать это через шесть месяцев.