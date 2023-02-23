Ремінець Apple Watch зможе змінювати колір під одяг власника

Apple запатентувала електрохромний ремінець для Apple Watch

Компанія Apple запатентувала електрохромний ремінець для смартгодинника Apple Watch. Новий ремінець може змінювати колір.

Про це повідомляє Patently Apple.

Подробиці

Відомство з патентів та товарних знаків США вже видало відповідний патент.

Користувач зможе налаштовувати зовнішній вигляд ремінця для "вираження свого стилю" або для поєднання з іншими елементами одягу, йдеться у патенті.

Електрохромне покриття дозволить не купувати нові ремінці, а просто змінювати колір одного. Ремінець також можна буде налаштувати для сповіщення про певні події, а також для відображення тексту або піктограм.

Колір змінюватиметься у покритті ремінця під дією електричного струму.

Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що вперше в історії годинник від компанії Apple, що спеціалізується на створенні інноваційних мобільних гаджетів та техніки, вибухнув та змусив свого власника звернутися до лікарні. Співробітник компанії у розмові з постраждалим попросив не афішувати інформацію про цей випадок.