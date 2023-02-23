Ремінець Apple Watch зможе змінювати колір під одяг власника
Компанія Apple запатентувала електрохромний ремінець для смартгодинника Apple Watch. Новий ремінець може змінювати колір.
Про це повідомляє Patently Apple.
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Подробиці
Відомство з патентів та товарних знаків США вже видало відповідний патент.
Користувач зможе налаштовувати зовнішній вигляд ремінця для "вираження свого стилю" або для поєднання з іншими елементами одягу, йдеться у патенті.
Електрохромне покриття дозволить не купувати нові ремінці, а просто змінювати колір одного. Ремінець також можна буде налаштувати для сповіщення про певні події, а також для відображення тексту або піктограм.
Колір змінюватиметься у покритті ремінця під дією електричного струму.
Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що вперше в історії годинник від компанії Apple, що спеціалізується на створенні інноваційних мобільних гаджетів та техніки, вибухнув та змусив свого власника звернутися до лікарні. Співробітник компанії у розмові з постраждалим попросив не афішувати інформацію про цей випадок.