Ремешок Apple Watch сможет менять цвет под одежду владельца

Apple запатентовала электрохромный ремешок для Apple Watch

Компания Apple запатентовала электрохромный ремешок для смартчасов Apple Watch. Новый ремешок может изменять цвет.

Об этом сообщает Patently Apple.

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Ведомство по патентам и товарным знакам США уже выдало соответствующий патент.

Пользователь сможет настраивать внешний вид ремешка для выражения своего стиля или для сочетания с другими элементами одежды, говорится в патенте.

Электрохромное покрытие позволит не покупать новые ремешки, а просто изменять цвет одного. Ремешок также можно настроить для уведомления о некоторых событиях, а также для отображения текста или значков.

Цвет будет изменяться в покрытии ремешка под действием электрического тока.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что впервые в истории часы от компании Apple, специализирующейся на создании инновационных мобильных гаджетов и техники, взорвались и заставили своего владельца обратиться в больницу. Сотрудник компании в разговоре с пострадавшим попросил не афишировать информацию об этом случае.