Ремешок Apple Watch сможет менять цвет под одежду владельца
Компания Apple запатентовала электрохромный ремешок для смартчасов Apple Watch. Новый ремешок может изменять цвет.
Об этом сообщает Patently Apple.
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Подробности
Ведомство по патентам и товарным знакам США уже выдало соответствующий патент.
Пользователь сможет настраивать внешний вид ремешка для выражения своего стиля или для сочетания с другими элементами одежды, говорится в патенте.
Электрохромное покрытие позволит не покупать новые ремешки, а просто изменять цвет одного. Ремешок также можно настроить для уведомления о некоторых событиях, а также для отображения текста или значков.
Цвет будет изменяться в покрытии ремешка под действием электрического тока.
Напомним, осенью прошлого года стало известно, что впервые в истории часы от компании Apple, специализирующейся на создании инновационных мобильных гаджетов и техники, взорвались и заставили своего владельца обратиться в больницу. Сотрудник компании в разговоре с пострадавшим попросил не афишировать информацию об этом случае.