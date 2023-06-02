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Росія звинуватила Apple у хакерській атаці на телефони

2 червня 2023 08:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія звинуватила Apple у хакерській атаці на телефони
iPhone в руках. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

ФСБ звинуватила Apple у зламі тисяч iPhone, у тому числі дипломатичних місій, що належать російським громадянам і персоналу дипломатичних місій. У заяві ФСБ не уточнюється, до якої саме американської розвідувальної служби вони адресують звинувачення, проте згадується тісна співпраця виробника iPhone — Apple Inc.

Про це пише Bloomberg.

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Агентство національної безпеки США повідомляє також про зв'язок злому із SIM-картками, зареєстрованими на російських дипломатів у країнах НАТО, Китаї та Ізраїлі.

Apple, своєю чергою, не підтвердила факту злому російських iPhone і зазначила, що ніколи не допомагала урядам зламувати пристрої. Продаж продукції Apple в Росії припинився після конфлікту з Україною, але продукти все ще доступні через паралельний імпорт.

Своєю чергою кібербезпечна компанія Kaspersky з Москви підтвердила злом iPhone своїх співробітників, надавши технічні подробиці операції. За даними Kaspersky, злом відбувався непоміченим протягом кількох років. Вони схарактеризували це як "надзвичайно професійну та складну цілеспрямовану кібератаку", але не вказали підозрюваних у її проведенні.

Нагадаємо, що користувачі пристроїв Apple, що оновилися до останніх версій iOS та iPadOS 16.5, зіткнулися з проблемами у використанні камери при підключенні через адаптер Lightning to USB 3. Підозрюється, що проблема може бути викликана програмним збоєм, і Apple має намір розв'язувати цю проблему в наступному апдейті.

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