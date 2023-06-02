Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Россия обвинила Apple в хакерской атаке на телефоны arrow

Россия обвинила Apple в хакерской атаке на телефоны

2 июня 2023 08:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия обвинила Apple в хакерской атаке на телефоны
IPhone в руках. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

ФСБ обвинила Apple во взломе тысяч iPhone, в том числе принадлежащих российским гражданам и персоналу дипломатических миссий. В заявлении ФСБ не уточняется, к какой именно американской разведывательной службе предъявляются обвинения, однако упоминается тесное сотрудничество производителя iPhone — Apple Inc.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

ФСБ обвиняет Apple во взломе тысяч iPhone

Агентство национальной безопасности США сообщает также о связи взлома с SIM-картами, зарегистрированными на российских дипломатов в странах НАТО, Китае и Израиле.

Apple, в свою очередь, не подтвердила факт взлома российских iPhone и отметила, что никогда не помогала правительствам взламывать устройства. Продажи продукции Apple в России прекратились после конфликта с Украиной, но продукты все еще доступны через параллельный импорт.

В сою очередь кибербезопасная компания Kaspersky из Москвы подтвердила взлом iPhone своих сотрудников, предоставив технические подробности операции. По данным Kaspersky, взлом происходил незамеченным на протяжении нескольких лет. Они охарактеризовали это как "чрезвычайно профессиональную и сложную целенаправленную кибератаку", но не указали подозреваемых в ее проведении.

Напомним, что пользователи устройств Apple, обновившихся до последних версий iOS и iPadOS 16.5, столкнулись с проблемами в использовании камеры при подключении через адаптер Lightning to USB 3. Подозревается, что проблема может быть вызвана программным сбоем, и Apple намерена решить эту проблему в следующем апдейте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас