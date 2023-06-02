Россия обвинила Apple в хакерской атаке на телефоны

IPhone в руках. Фото: росСМИ

ФСБ обвинила Apple во взломе тысяч iPhone, в том числе принадлежащих российским гражданам и персоналу дипломатических миссий. В заявлении ФСБ не уточняется, к какой именно американской разведывательной службе предъявляются обвинения, однако упоминается тесное сотрудничество производителя iPhone — Apple Inc.

Об этом пишет Bloomberg.

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Агентство национальной безопасности США сообщает также о связи взлома с SIM-картами, зарегистрированными на российских дипломатов в странах НАТО, Китае и Израиле.

Apple, в свою очередь, не подтвердила факт взлома российских iPhone и отметила, что никогда не помогала правительствам взламывать устройства. Продажи продукции Apple в России прекратились после конфликта с Украиной, но продукты все еще доступны через параллельный импорт.

В сою очередь кибербезопасная компания Kaspersky из Москвы подтвердила взлом iPhone своих сотрудников, предоставив технические подробности операции. По данным Kaspersky, взлом происходил незамеченным на протяжении нескольких лет. Они охарактеризовали это как "чрезвычайно профессиональную и сложную целенаправленную кибератаку", но не указали подозреваемых в ее проведении.

Напомним, что пользователи устройств Apple, обновившихся до последних версий iOS и iPadOS 16.5, столкнулись с проблемами в использовании камеры при подключении через адаптер Lightning to USB 3. Подозревается, что проблема может быть вызвана программным сбоем, и Apple намерена решить эту проблему в следующем апдейте.