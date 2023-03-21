Samsung перестала комплектувати зарядними пристроями бюджетні смартфони
Кілька років тому Apple прибрала з комплекту постачання своїх смартфонів зарядний адаптер, після чого за її прикладом пішли й інші виробники, зокрема й Samsung. Зазвичай урізану комплектацію отримували тільки топові моделі, але тепер ця тенденція торкнулася і бюджетних пристроїв.
Про це повідомляє Gagadget.
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Які смартфони будуть продаватись без зарядки
Першим з "тонкою" коробкою став Galaxy A14 за $200. У комплект поставки входить тільки смартфон, інструкція і кабель USB-C.
Чи пошириться така практика на інші моделі, поки невідомо. Не виключено, що Samsung буде випускати два варіанти комплектації для різних ринків: десь із зарядкою, а десь без неї.
На сьогодні лінійка Galaxy А1Х є однією з найдоступніших в асортименті Samsung і до цього поставлялася з зарядним блоком в коробці. Однак у 2021 та 2022 роках комплект "схуд" для флагманського та середнього сегмента Galaxy S і Galaxy M відповідно.
Нагадаємо, нещодавно Експерт порівняв швидкість роботи актуальних флагманів від Apple і Samsung. Він перевірив iPhone 14 Pro Max та Galaxy S23 Ultra.
За результатами першого тесту iPhone уперше за 4 роки поступився Galaxy. Різниця трохи більше секунди.