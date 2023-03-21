Samsung перестала комплектовать зарядными устройствами бюджетные смартфоны

Первым с "тонкой" коробкой стал Galaxy A14

Несколько лет назад Apple убрала из комплекта поставок своих смартфонов зарядный адаптер, после чего за ее примером последовали и другие производители, в том числе и Samsung. Обычно урезанную комплектацию получали только топовые модели, но теперь эта тенденция затронула и бюджетные устройства.

Об этом сообщает Gagadget.

Какие смартфоны будут продаваться без зарядки

Первым с "тонкой" коробкой стал Galaxy A14 за $200. В комплект поставки входит только смартфон, инструкция и кабель USB-C.

Распространится ли такая практика на другие модели, пока неизвестно. Не исключено, что Samsung будет выпускать два варианта комплектации для разных рынков: где-то с зарядкой, а где-то без нее.

На сегодня линейка Galaxy А1Х является одной из самых доступных в ассортименте Samsung и до этого поставлялась с зарядным блоком в коробке. Однако в 2021 и 2022 годах комплект "похудел" для флагманского и среднего сегмента Galaxy S и Galaxy M соответственно.

Напомним, недавно Эксперт сравнил скорость работы актуальных флагманов от Apple и Samsung. Он проверил iPhone 14 Pro Max и Galaxy S23 Ultra.

По результатам первого теста iPhone впервые за 4 года уступил Galaxy. Разница чуть больше секунды.