Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек, — Федоров
Середня швидкість мобільного інтернету в усіх населених пунктах України має бути щонайменше 2 Мбіт/сек. Цей мінімум потрібен для спілкування по відеозв'язку, для публікацій відео в соцмережах та для того, аби обмінюватися файлами без Wi-Fi.
Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй Telegram сторінці.
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Швидкість інтернету
Це один із показників, який оператори зв'язку використовують як конкурентну перевагу. Проте в законах, стосовно, яка має бути швидкість, нічого не прописано. Відтак, держава не може впливати та перевіряти цей показник.
"Зараз готуємо зміни до законодавства. Це дозволить державі контролювати швидкість. А вам — тестувати її та впливати на якість мобільного інтернету", — написав Михайло Федоров.
Зазначимо, що у великих містах швидкість мобільного інтернету вища за показник у 2 Мбіт/сек, а от на дорогах, у селах та малих містечках все навпаки. Там швидкість мобільного інтернету у більшості випадків дуже низька. Все через меншу кількість базових станцій.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації допоможе Міністерству освіти та науки реалізувати якісні зміни, а також впроваджувати інноваційні рішення в освітній процес.