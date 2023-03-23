Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек, — Федоров

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України

Середня швидкість мобільного інтернету в усіх населених пунктах України має бути щонайменше 2 Мбіт/сек. Цей мінімум потрібен для спілкування по відеозв'язку, для публікацій відео в соцмережах та для того, аби обмінюватися файлами без Wi-Fi.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй Telegram сторінці.

Швидкість інтернету

Це один із показників, який оператори зв'язку використовують як конкурентну перевагу. Проте в законах, стосовно, яка має бути швидкість, нічого не прописано. Відтак, держава не може впливати та перевіряти цей показник.

"Зараз готуємо зміни до законодавства. Це дозволить державі контролювати швидкість. А вам — тестувати її та впливати на якість мобільного інтернету", — написав Михайло Федоров.

Зазначимо, що у великих містах швидкість мобільного інтернету вища за показник у 2 Мбіт/сек, а от на дорогах, у селах та малих містечках все навпаки. Там швидкість мобільного інтернету у більшості випадків дуже низька. Все через меншу кількість базових станцій.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації допоможе Міністерству освіти та науки реалізувати якісні зміни, а також впроваджувати інноваційні рішення в освітній процес.





