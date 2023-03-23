Средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек, — Федоров

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины

Средняя скорость мобильного интернета во всех населенных пунктах Украины должна быть не менее 2 Мбит/сек. Этот минимум необходим для общения по видеосвязи, для публикаций видео в соцсетях и для обмена файлами без Wi-Fi.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров на своей Telegram странице.

Скорость Интернета

Это один из показателей, используемых операторами связи как конкурентное преимущество. Однако в законах, относительно того, какой должна быть скорость, ничего не прописано. Следовательно, государство не может влиять и проверять этот показатель.

"Сейчас готовим изменения к законодательству. Это позволит государству контролировать скорость. А вам тестировать ее и влиять на качество мобильного интернета", — написал Михаил Федоров.

Отметим, что в больших городах скорость мобильного интернета выше показателя в 2 Мбит/сек, а вот на дорогах, в селах и малых городках все наоборот. Там скорость мобильного интернета в большинстве случаев очень низкая. Все из-за меньшего количества базовых станций.

Напомним, Министерство цифровой трансформации поможет Министерству образования и науки реализовать качественные изменения и внедрять инновационные решения в образовательный процесс.



