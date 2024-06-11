На що звернути увагу при виборі зарядної станції EcoFlow для квартири та дому

Портативна зарядна станція. Фото: EcoFlow

В умовах віялових відключень електроенергії в Україні набула популярності портативна зарядна станція EcoFlow. Як вибрати пристрій, який не спустошить гаманець та слугуватиме саме вашим потребам.

На що варто звернути увагу при виборі зарядної станції EcoFlow.

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Портативна зарядна станція не потребує особливих налаштувань, спеціальних умов експлуатації та підходить для користування у приміщенні — квартирі або будинку. При покупці девайса спеціалісти радять зважати на кілька показників.

Потужність та місткість

Розрахуйте, скільки електроенергії вам потрібно для підтримки ваших приладів й лише тоді підбирайте станцію.

Для зарядки телефона, ноутбука або електричного чайника вистачить потужності станцій лінійки River на 660-750 кВт-год.

Якщо потрібно експлуатувати ще й прилади на кшталт мікрохвильовки, то варто розглянути Delta 2 місткістю 1 кВт-год.

А для потужних приладів — бойлера або пральної машинки — рекомендується Delta 2 Max місткістю від 2048 Вт-год та потужністю до 3000 Вт.

Перевагою станцій EcoFlow є швидка зарядка — до 100% за годину від розетки. Тобто, навіть якщо світло дадуть лише на годину, ви встигнете зарядити свій пристрій.

Фото: EcoFlow

Порти та розетки

Всі станції Ecoflow обладнанні найпопулярнішими типами роз'ємів — для підключення до сонячних панелей, розетка 220 В, USB, USB Type-C тощо. У потужніших станцій є автомобільна зарядка.

Залежно від моделі, їх кількість може бути різна. Врахуйте це при виборі пристрою.

Вага та мобільність

Залежно від мети користування можна обрати від найлегшої моделі для переноски в одній руці до потужніших понад 10 кг вагою. Але останні мають колеса та ручки, що полегшує їх транспортування.

Раніше ми писали, скільки коштують генератори, EcoFlow та повербанки та як змінились ціни після аварійних відключень. Також ми писали, що електромобілі можуть віддавати свою електроенергію цілим будинкам.