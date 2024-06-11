На что обратить внимание при выборе зарядной станции EcoFlow для квартиры и дома

Портативная зарядная станция. Фото: EcoFlow

В условиях веерных отключений электроэнергии в Украине приобрела популярность портативная зарядная станция EcoFlow. Как выбрать устройство, которое не опустошит кошелек и будет служить вашим потребностям.

На что следует обратить внимание при выборе зарядной станции EcoFlow.

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Портативная зарядная станция не требует особых настроек, специальных условий эксплуатации и подходит для использования в помещении — квартире или доме. При покупке девайса специалисты советуют учитывать несколько показателей.

Мощность и емкость

Рассчитайте, сколько электроэнергии нужно для поддержания ваших приборов и только тогда подбирайте станцию.

Для зарядки телефона, ноутбука или электрического чайника хватит мощности станций линейки River на 660–750 кВт-ч.

Если необходимо эксплуатировать к тому же приборы вроде микроволновки, то стоит разглядеть Delta 2 емкостью 1 кВт-ч.

А для мощных приборов — бойлера или стиральной машинки — рекомендуется Delta 2 Max емкостью от 2048 Вт-ч и мощностью до 3000 Вт.

Преимуществом станций EcoFlow является быстрая зарядка — до 100% за час от розетки. То есть, даже если свет дадут всего на час, вы успеете зарядить устройство.

Фото: EcoFlow

Порты и розетки

Все станции Ecoflow оборудованы самыми популярными типами разъемов для подключения к солнечным панелям, розетка 220 В, USB, USB Type-C и т.д. У более мощных станций есть автомобильная зарядка.

В зависимости от модели, их количество может быть разным. Учтите это при выборе устройства.

Вес и мобильность

В зависимости от цели пользования можно выбрать от самой легкой модели для переноски в одной руке до мощных более 10 кг весом. Но у последних есть колеса и ручки, что облегчает их транспортировку.

Ранее мы писали, сколько стоят генераторы, EcoFlow и повербанки и как изменились цены после аварийных отключений. Также мы рассказывали, что электромобили могут отдавать свою электроэнергию целым домам.