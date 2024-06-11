На что обратить внимание при выборе зарядной станции EcoFlow для квартиры и дома

Что такое портативная зарядная станция EcoFlow и какую лучше выбрать для дома
В условиях веерных отключений электроэнергии в Украине приобрела популярность портативная зарядная станция EcoFlow. Как выбрать устройство, которое не опустошит кошелек и будет служить вашим потребностям.
На что следует обратить внимание при выборе зарядной станции EcoFlow.
Портативная зарядная станция не требует особых настроек, специальных условий эксплуатации и подходит для использования в помещении — квартире или доме. При покупке девайса специалисты советуют учитывать несколько показателей.
Мощность и емкость
Рассчитайте, сколько электроэнергии нужно для поддержания ваших приборов и только тогда подбирайте станцию.
- Для зарядки телефона, ноутбука или электрического чайника хватит мощности станций линейки River на 660–750 кВт-ч.
- Если необходимо эксплуатировать к тому же приборы вроде микроволновки, то стоит разглядеть Delta 2 емкостью 1 кВт-ч.
- А для мощных приборов — бойлера или стиральной машинки — рекомендуется Delta 2 Max емкостью от 2048 Вт-ч и мощностью до 3000 Вт.
Преимуществом станций EcoFlow является быстрая зарядка — до 100% за час от розетки. То есть, даже если свет дадут всего на час, вы успеете зарядить устройство.
Порты и розетки
Все станции Ecoflow оборудованы самыми популярными типами разъемов для подключения к солнечным панелям, розетка 220 В, USB, USB Type-C и т.д. У более мощных станций есть автомобильная зарядка.
В зависимости от модели, их количество может быть разным. Учтите это при выборе устройства.
Вес и мобильность
В зависимости от цели пользования можно выбрать от самой легкой модели для переноски в одной руке до мощных более 10 кг весом. Но у последних есть колеса и ручки, что облегчает их транспортировку.
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