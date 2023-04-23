Sony PlayStation блокує турецькі облікові записи геймерів з Росії

Людина, яка грає в Sony PlayStation. Фото: JÉSHOOTS

Сьогодні, 23 квітня, стало відомо про масові блокування турецьких акаунтів, створених російськими геймерами на PlayStation Network. На форумі сайту користувачі почали писати скарги.

Про це інформують РосЗМІ.

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Компанія Sony почала блокувати турецькі облікові записи в PlayStation Network, які створені російськими користувачами. На скарги техпідтримка організації не відповідає.

У березні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Sony Interactive Entertainment оголосила, що припиняє постачання до Росії ігрових консолей PlayStation та програмного забезпечення, а також роботи PlayStation Store.

Через це серед російських геймерів поширилася практика заводити турецькі облікові записи, які потім оплачувались за допомогою турецьких банківських карток або через посередників.

Нагадаємо, що влада Республіки Кіпр заморозила рахунки 13 осіб з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Їх обвинувачують у тому, що вони нібито допомагали російським олігархам обходити санкції, які були на них накладені через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.