Sony PlayStation блокирует турецкие аккаунты геймеров из России

Человек, играющий в Sony PlayStation. Фото: JÉSHOOTS

Сегодня, 23 апреля, стало известно о массовых блокировках турецких аккаунтов, созданных российскими геймерами на PlayStation Network. На форуме пользователи начали писать жалобы.

Об этом информируют РосСМИ.

Читайте также:

Россиян блокируют в PlayStation Network

Компания Sony начала блокировать турецкие аккаунты в PlayStation Network, созданные российскими пользователями. На жалобы техподдержка организации не отвечает.

В марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Sony Interactive Entertainment объявила, что прекращает поставки в Россию игровых консолей PlayStation и программного обеспечения, а также работы PlayStation Store.

Поэтому среди российских геймеров распространилась практика заводить турецкие учетные записи, которые затем оплачивались с помощью турецких банковских карт или через посредников.

Напомним, что власти Республики Кипр заморозили счета 13 человек из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Их обвиняют в том, что они якобы помогали российским олигархам обходить санкции, наложенные на них из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.