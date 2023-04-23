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Sony PlayStation блокирует турецкие аккаунты геймеров из России

23 апреля 2023 17:51
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Sony PlayStation блокирует турецкие аккаунты геймеров из России
Человек, играющий в Sony PlayStation. Фото: JÉSHOOTS
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 23 апреля, стало известно о массовых блокировках турецких аккаунтов, созданных российскими геймерами на PlayStation Network. На форуме пользователи начали писать жалобы.

Об этом информируют РосСМИ.

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Компания Sony начала блокировать турецкие аккаунты в PlayStation Network, созданные российскими пользователями. На жалобы техподдержка организации не отвечает.

В марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Sony Interactive Entertainment объявила, что прекращает поставки в Россию игровых консолей PlayStation и программного обеспечения, а также работы PlayStation Store.

Поэтому среди российских геймеров распространилась практика заводить турецкие учетные записи, которые затем оплачивались с помощью турецких банковских карт или через посредников.

Напомним, что власти Республики Кипр заморозили счета 13 человек из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Их обвиняют в том, что они якобы помогали российским олигархам обходить санкции, наложенные на них из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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