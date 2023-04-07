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Співробітники Tesla ділились приватними відео з електромобілей користувачів: подробиці

7 квітня 2023 04:45
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Співробітники могли з легкістю визначити, хто є власником автомобіля
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Співробітники Tesla регулярно ділилися записами з камер, що встановлені в електромобілях компанії. Також завдяки спеціальним додаткам, могли відстежити місце відеозйомки.

Про це повідомляє  Reuters.

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Подробиці

Зазначається, що з 2019 року по 2022 рік співробітники компанії Tesla поширювали один одному відеозаписи з автомобілів користувачів. На записах часом були зафіксовані моменти дорожньо-транспортних пригод і не тільки. ЗМІ повідомляють, що деякі відеозаписи мали дуже інтимний характер. Так, один із власників підходив до автомобіля зовсім голий.

Також ширився відеозапис із підводним апаратом, припаркованим у гаражі одного з користувачів Tesla. Зазначається, що це був підводний човен White Lotus Esprit з фільму про Джеймса Бонда 1977 року "Шпигун, який любив мене".

За словами колишніх співробітників, вони могли з легкістю визначити, хто є власником автомобіля, завдяки програмі, яка показувала координати місця зйомки.

Нагадаємо, що компанію Tesla змусили виплатити компенсацію колишньому працівнику за расистські образи на його адресу. Сума компенсації склала 3,2 млн доларів США проти 137 млн, які вимагав позивач.

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