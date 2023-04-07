Сотрудники Tesla делились частными видео с электромобилей пользователей: подробности

Сотрудники могли с легкостью определить, кто является владельцем автомобиля

Сотрудники Tesla регулярно делились записями с камер, установленными в электромобилях компании. Также благодаря специальным приложениям могли отследить место видеосъемки.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Подробности

Отмечается, что с 2019 по 2022 год сотрудники компании Tesla распространяли друг другу видеозаписи с автомобилей пользователей. На записях подчас были зафиксированы моменты дорожно-транспортных происшествий и не только. СМИ сообщают, что некоторые видеозаписи носили очень интимный характер. К примеру, один из владельцев подходил к автомобилю совсем голый.

Также распространялась видеозапись с подводным аппаратом, припаркованным в гараже одного из пользователей Tesla. Отмечается, что это была подлодка White Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде 1977 года "Шпион, который любил меня".

По словам бывших сотрудников, они могли с легкостью определить, кто является владельцем автомобиля, благодаря программе, показывающей координаты места съемки.

Напомним, что компанию Tesla заставили выплатить компенсацию бывшему работнику за расистские оскорбления в его адрес. Сумма компенсации составила 3,2 млн. долларов США против 137 млн., которые требовал истец.