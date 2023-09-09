Стало відомо, чого варто очікувати від презентації Apple у вересні

Клієнти Apple. Фото: Drew Angerer

У вересні відбудеться урочистий захід Apple, де головною подією буде представлення нової серії iPhone 15 із вбудованим USB-C роз'ємом. Також очікується презентація нових моделей Apple Watch та перероблених AirPods, тепер із портом USB-C.

Про це повідомляють ЗМІ.

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iPhone 15

Повідомляється, що компанія назве дати випуску своїх оновлених операційних систем. Є чутки про додаткові анонси, але, швидше за все, основна увага буде приділена вже згаданим продуктам.

Що стосується iPhone 15: у зв'язку зі змінами у європейських стандартах, Apple переходить на USB-C. Однак цікавим моментом є те, що максимальна швидкість заряджання буде доступна лише з кабелями, сертифікованими Apple.

Очікується, що iPhone 15 Pro порадує нас новим потужним чіпом Apple A17 Bionic, рекордними 8 ГБ RAM та покращеними камерами з роздільною здатністю понад 12 мегапікселів.

Стандартні моделі iPhone 15 і 15 Plus візуально нагадуватимуть попередні, проте з покращеною камерою та чіпсетом A16. Замість знаменитої "моноброви" з'явиться новий елемент — "Динамічний Острів".

Apple Watch

очікується представлення нової моделі, але без економваріанту. Apple вирішила випускати бюджетну версію кожні два роки, тому наступний SE 3 буде представлений пізніше.

AirPods

Їхня основна зміна — заміна порту на USB-C. Однак залишається питання, що стосується того, до якої саме моделі це відноситься. За останніми чутками, Apple має намір повністю перейти на USB-C цього року.

Нові ОС від Apple

У ході майбутньої презентації буде оголошено конкретну дату релізу iOS 17, iPadOS 17 та інших операційних систем від Apple.

Ґрунтуючись на відгуках тих, хто вже встиг оцінити бета-версію iOS 17, нова версія ОС не принесла безліч змін у порівнянні з iOS 16. Однак деякі вдосконалення все ж таки присутні, зокрема, функція перетворення вашого смартфона на розумний дисплей. До того ж Apple наголосила на поліпшенні управління паролями для тих, хто часто їх забуває.

Варто зазначити, що кілька старших моделей iPhone, включаючи iPhone 8, iPhone 8 Plus та знаменитий iPhone X з Face ID, не будуть сумісні з iOS 17. Таким чином, користувачі зможуть оновити свої пристрої до нової ОС починаючи з iPhone Xs та пізніших моделей.

Прихильники корпорації Apple чекають, коли на ринку з'являться iPhone 15 . Проте експерти вже зараз попереджають, що вартість новинки може відверто шокувати.