Стало известно, чего стоит ожидать от презентации Apple в сентября

Клиенты компании Apple. Фото: Drew Angerer

В сентябре произойдет торжественное мероприятие Apple, где главным событием будет представление новой серии iPhone 15 со встроенным USB-C разъемом. Также ожидается презентация новых моделей Apple Watch и переработанных AirPods, теперь с портом USB-C.

Об этом сообщают СМИ.

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iPhone 15

Сообщается, что компания назовет даты выпуска своих обновленных ОС. Есть слухи о дополнительных анонсах, но, скорее всего, основное внимание будет уделено уже упомянутым продуктам.

Что касается iPhone 15: в связи с изменениями в европейских стандартах, Apple переходит на USB-C. Однако интересным моментом является то, что максимальная скорость зарядки будет доступна только с кабелями, сертифицированными Apple.

Ожидается, что iPhone 15 Pro порадует нас новым мощным чипом Apple A17 Bionic, рекордными 8 ГБ RAM и улучшенными камерами с разрешением более 12 мегапикселей.

Стандартные модели iPhone 15 и 15 Plus будут визуально напоминать предыдущие, однако с улучшенной камерой и чипсетом A16. Вместо знаменитой "моноброви" появится новый элемент — "Динамический Остров".

Apple Watch

ожидается представление новой модели, но без эконом-варианта. Apple решила выпускать бюджетную версию каждые два года, поэтому следующий SE 3 будет представлен позже.

AirPods

Их основное изменение — замена порта на USB-C. Однако, остается вопрос, касающийся того, к какой именно модели это относится. По последним слухам, Apple собирается полностью перейти на USB-C в этом году.

Новые ОС от Apple

В ходе предстоящей презентации будет объявлена конкретная дата релиза iOS 17, iPadOS 17 и других операционных систем от Apple.

Основываясь на отзывах тех, кто уже успел оценить бета-версию iOS 17, новая версия ОС не принесла множества изменений по сравнению с iOS 16. Однако некоторые усовершенствования все же присутствуют, в частности, функция превращения вашего смартфона в умный дисплей. К тому же Apple сделала упор на улучшение управления паролями для тех, кто часто их забывает.

Стоит отметить, что несколько старших моделей iPhone, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus и знаменитый iPhone X с Face ID, не будут совместимы с iOS 17. Таким образом, пользователи смогут обновить свои устройства до новой ОС начиная с iPhone Xs и более поздних моделей.

Напомним, что поклонники корпорации Apple ждут, когда на рынке появятся iPhone 15. Впрочем, эксперты уже сейчас предупреждают, что стоимость новинки может откровенно шокировать.