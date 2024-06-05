TikTok зросла у 60 разів, але до YouTube ще далеко — ТОП-10 соцмереж

Соціальні мережі. Фото: ncsc.gov.uk

За даними маркетингової компанії Lifesight, YouTube стало найкращою платформою соціальних медіа за кількістю відвідувань. Але найбільші темпи зростання за останні п’ять років належать TikTok — 6015%.

Про це написала Phone Arena.

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Загальна статистика

З 2019 по 2023 рік загальна кількість відвідувань соціальних мереж зросла на 70,56% у всьому світі. Серед країн-лідерів — США (436,1 млрд переглядів торік), Індія (171,8 млрд) та Бразилія (123 млрд). Чоловіки становлять 68,65% відвідувачів соцмереж, 31,35% — жінки.

Минулого року YouTube отримав 1,35 трлн відвідувань, що на 80,49% більше порівняно з 263,3 млрд, які прийшли на платформу у 2019 році. Більшість користувачів YouTube (майже 70%) переглядають відео на своїх мобільних пристроях. Кількість відвідувачів TikTok зросло з 0,7 млрд у 2019 році до 41,8 млрд минулого року.

ТОП-10 соціальних медіа 2023 року

YouTube — 1,35 трлн відвідувань. Facebook — 216,4 млрд переглядів. Це дуже скромний темп зростання за п’ять років — 15,33%, тому мережа втратила перше місце. X (Twitter) — 112,9 млрд відвідувань, порівняно з 41,6 млрд у 2019 році. Більшість користувачів — чоловіки. Instagram — 87,3 млрд переглядів, що на 62,40% більше, ніж у 2019 році. Reddit — ще одна платформа, орієнтована на мобільні пристрої, де домінують чоловіки. TikTok з 2019 по 2023 рік збільшила кількість відвідувачів більш як у 60 разів. What'sApp — має велику кількість користувачів настільних комп’ютерів. LinkedIn відвідали 20,5 млрд користувачів. Twitch — торік ігрова платформа назбирала 20 млрд відвідувачів, переважно чоловіків з мобільних пристроїв. Quora — 19 млрд переглядів, адже платформа ділиться знаннями та передає інформацію.

Раніше TikTok звинуватили у сексуальній експлуатації дітей. Також TikTok запускає додаток, який конкуруватиме з Instagram.