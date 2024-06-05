Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow ТОП-10 соціальних мереж — Facebook втратила лідерство, TikTok зросла у 60 разів arrow

ТОП-10 соціальних мереж — Facebook втратила лідерство, TikTok зросла у 60 разів

5 червня 2024 20:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
TikTok зросла у 60 разів, але до YouTube ще далеко — ТОП-10 соцмереж
Соціальні мережі. Фото: ncsc.gov.uk
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

За даними маркетингової компанії Lifesight, YouTube стало найкращою платформою соціальних медіа за кількістю відвідувань. Але найбільші темпи зростання за останні п’ять років належать TikTok — 6015%.

Про це написала Phone Arena.

Читайте також:

Загальна статистика

З 2019 по 2023 рік загальна кількість відвідувань соціальних мереж зросла на 70,56% у всьому світі. Серед країн-лідерів — США (436,1 млрд переглядів торік), Індія (171,8 млрд) та Бразилія (123 млрд). Чоловіки становлять 68,65% відвідувачів соцмереж, 31,35% — жінки.

Минулого року YouTube отримав 1,35 трлн відвідувань, що на 80,49% більше порівняно з 263,3 млрд, які прийшли на платформу у 2019 році. Більшість користувачів YouTube (майже 70%) переглядають відео на своїх мобільних пристроях. Кількість відвідувачів TikTok зросло з 0,7 млрд у 2019 році до 41,8 млрд минулого року.

ТОП-10 соціальних медіа 2023 року

  1. YouTube — 1,35 трлн відвідувань.
  2. Facebook — 216,4 млрд переглядів. Це дуже скромний темп зростання за п’ять років — 15,33%, тому мережа втратила перше місце.
  3. X (Twitter) — 112,9 млрд відвідувань, порівняно з 41,6 млрд у 2019 році. Більшість користувачів — чоловіки.
  4. Instagram — 87,3 млрд переглядів, що на 62,40% більше, ніж у 2019 році.
  5. Reddit — ще одна платформа, орієнтована на мобільні пристрої, де домінують чоловіки.
  6. TikTok з 2019 по 2023 рік збільшила кількість відвідувачів більш як у 60 разів.
  7. What'sApp — має велику кількість користувачів настільних комп’ютерів.
  8. LinkedIn відвідали 20,5 млрд користувачів.
  9. Twitch — торік ігрова платформа назбирала 20 млрд відвідувачів, переважно чоловіків з мобільних пристроїв.
  10. Quora — 19 млрд переглядів, адже платформа ділиться знаннями та передає інформацію.

Раніше TikTok звинуватили у сексуальній експлуатації дітей. Також TikTok запускає додаток, який  конкуруватиме з Instagram.

соцмережі
Twitter
рейтинг
Facebook
TikTok
YouTube

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня