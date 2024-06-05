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ТОП-10 социальных сетей — Facebook потеряла лидерство, TikTok выросла в 60 раз

5 июня 2024 20:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
TikTok выросла в 60 раз, но до YouTube еще далеко - ТОП-10 соцсетей
Социальные сети. Фото: ncsc.gov.uk
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

По данным маркетинговой компании Lifesight, YouTube стал лучшей платформой социальных медиа по количеству посещений. Но самые большие темпы роста за последние пять лет принадлежат TikTok — 6015%.

Об этом написала Phone Arena.

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Общая статистика

С 2019 по 2023 год общее количество посещений социальных сетей выросло на 70,56% по всему миру. Среди стран-лидеров — США (436,1 млрд просмотров в прошлом году), Индия (171,8 млрд) и Бразилия (123 млрд). Мужчины составляют 68,65% посетителей соцсетей, 31,35% — женщины.

В прошлом году YouTube получил 1,35 трлн посещений, что на 80,49% больше по сравнению с 263,3 млрд, пришедшими на платформу в 2019 году. Большинство пользователей YouTube (около 70%) просматривают видео на своих мобильных устройствах. Число посетителей TikTok выросло с 0,7 млрд в 2019 году до 41,8 млрд в прошлом году.

ТОП-10 социальных медиа 2023 года

  1. YouTube — 1,35 трлн посещений.
  2. Facebook — 216,4 млрд просмотров. Это очень скромный темп роста за пять лет – 15,33%, поэтому сеть потеряла первое место.
  3. X (Twitter) — 112,9 млрд посещений, по сравнению с 41,6 млрд в 2019 году. Большинство пользователей — мужчины.
  4. Instagram — 87,3 млрд просмотров, что на 62,40% больше, чем в 2019 году.
  5. Reddit — еще одна платформа, ориентированная на мобильные устройства, где доминируют мужчины.
  6. TikTok с 2019 по 2023 год увеличила количество посетителей более чем в 60 раз.
  7. What'sApp имеет большое количество пользователей настольных компьютеров.
  8. LinkedIn посетили 20,5 млрд пользователей.
  9. Twitch — в прошлом году игровая платформа насобирала 20 млрд посетителей, преимущественно мужчин с мобильных устройств.
  10. Quora — 19 млрд просмотров, ведь платформа делится знаниями и передает информацию.

Ранее TikTok обвинили в сексуальной эксплуатации детей. Также TikTok запускает приложение, которое будет конкурировать с Instagram.

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