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У "Дії" запустили нову військову облігацію

21 червня 2023 17:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У "Дії" запустили нову військову облігацію
Застосунок "Дія" у гаджеті. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У застосунку "Дія" запустили нову військову облігацію "Нова Каховка". Кошти з кожної придбаної облігації допомагають армії та підтримують фінансову стабільність країни.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

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"Два тижні тому російські терористи зруйнували Каховську ГЕС, влаштувавши екоцид. Незламні українці з перших секунд активно долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим", — розповідає Федоров.

Він додав, що облігація "Нова Каховка" в "Дії" — це ще один дієвий спосіб допомогти українцям, підтримати економіку держави, Сили оборони та отримати гарантований прибуток.

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Нова військова облігація в "Дії". Фото: t.me/zedigital

Що кажуть у Мінфіні

"На аукціонах облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) Мінфін випустив нові військові облігації UA4000227763 на суму понад 10 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями становить 18,20%, а погашення за ними відбудеться 1 травня 2024 року. Такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку "Дія" під назвою "Нова Каховка", — розповіли у Мінфіні.

За даними Мінфіну, на сьогодні через застосунок "Дія" придбано військових облігацій на 1,4 млрд гривень. У 202З році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив понад 125 млрд гривень.

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Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації запустило продаж військових облігацій на початку жовтня минулого року.

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