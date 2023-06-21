В "Дії" запустили новую военную облигацию

Приложения "Дія" в гаджете. Фото: google.com

В приложении "Дія" запустили новую военную облигацию "Новая Каховка". Средства по каждой приобретенной облигации помогают армии и поддерживают финансовую стабильность страны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Новая военная облигация в "Дії"

"Две недели назад российские террористы разрушили Каховскую ГЭС, устроив экоцид. Несокрушимые украинцы с первых секунд активно приняли участие в ликвидации последствий и помощи пострадавшим", — рассказывает Федоров.

Он добавил, что облигация "Новая Каховка" в "Дії" — это еще один действенный способ помочь украинцам, поддержать экономику государства, Силы обороны и получить гарантированную прибыль.

Новая военная облигация в "Дії". Фото: t.me/zedigital

Что говорят в Минфине

"На аукционах облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) Минфин выпустил новые военные облигации UA4000227763 на сумму более 10 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям составляет 18,20%, а погашение по ним состоится 1 мая 2024 года. Такие военные ОВГЗ с сегодняшнего дня каждый гражданин может приобрести в приложении Дія под названием "Новая Каховка", — рассказали в Минфине.

По данным Минфина, на сегодня через приложение "Дію" приобретено военных облигаций на 1,4 млрд гривен. В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек более 125 млрд гривен.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации запустило продажу военных облигаций в начале октября прошлого года.