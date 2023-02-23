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У США винесли одне з перших рішень щодо авторських прав на створені ШІ зображення

23 лютого 2023 18:40
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
У США винесли одне з перших рішень щодо авторських прав на створені ШІ зображення
Це рішення є одним з перших, прийнятих американським судом або відомством щодо захисту авторських прав на твори, створені за допомогою штучного інтелекту
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Американський регулятор вирішив, що зображення в графічному романі, створені за допомогою системи штучного інтелекту Midjourney, не повинні були бути захищені авторським правом.

Про це йдеться в листі Бюро з авторських прав США, яке є у розпорядженні Reuters.

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Що відомо

Бюро постановило, що авторка роману "Зорі світанку" Кріс Каштанова має право на авторське право лише на ті частини книги, які вона написала та упорядкувала, але не на зображення, створені Midjourney.

Це рішення є одним з перших, прийнятих американським судом або відомством щодо захисту авторських прав на твори, створені за допомогою штучного інтелекту. Воно з'явилося на тлі стрімкого зростання кількості генеративного програмного забезпечення для ШІ, такого як Midjourney, Dall-E і ChatGPT.

У своєму листі Бюро з авторських прав повідомило, що воно переоформить реєстрацію "Зорі світанку", виключивши з неї зображення, які "не є продуктом людського авторства", а отже, не можуть бути захищені авторським правом.

Midjourney – це система на основі штучного інтелекту, яка генерує зображення на основі текстових підказок, введених користувачами. Каштанова написала текст "Зорі світанку", а Midjourney створила зображення до книги на основі підказок.

Американський регулятор заявив, що надасть захист авторських прав на текст книги, а також на те, як Каштанова відібрала і розташувала його елементи. Але в офісі зазначили, що Каштанова не була "головною авторкою" самих зображень.

"Той факт, що користувачі не можуть передбачити конкретний результат роботи Midjourney, робить Midjourney відмінним з точки зору авторського права від інших інструментів, що використовуються художниками", — йдеться в листі.

Нагадаємо, 18 лютого в Україні офіційно став доступний сервіс штучного інтелекту ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих територіях.

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