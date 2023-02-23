В США вынесли одно из первых решений по авторским правам на созданные ИИ изображения

Это решение является одним из первых, принятых американским судом или ведомством по защите авторских прав на произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта

Американский регулятор решил, что изображения в графическом романе, созданные с помощью системы искусственного интеллекта Midjourney, не должны быть защищены авторским правом.

Об этом говорится в письме Бюро по авторским правам США, которое располагает Reuters.

Что известно

Бюро постановило, что автор романа "Зари рассвета" Крис Каштанова имеет право на авторское право только на те части книги, которые она написала и упорядочила, но не на изображения, созданные Midjourney.

Это решение является одним из первых, принятых американским судом или ведомством по защите авторских прав на произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Оно появилось на фоне стремительного роста количества генеративного программного обеспечения для ИИ, такого как Midjourney, Dall-E и ChatGPT.

В своем письме Бюро по авторским правам сообщило, что оно переоформит регистрацию "Зари рассвета", исключив из нее изображения, которые "не являются продуктом человеческого авторства", а следовательно, не могут быть защищены авторским правом.

Midjourney — это система на основе искусственного интеллекта, генерирующая изображение на основе текстовых подсказок, введенных пользователями. Каштанова написала текст "Зари рассвета", а Midjourney создала изображение к книге на основе подсказок.

Американский регулятор заявил, что предоставит защиту авторских прав на текст книги, а также на то, как Каштанова отобрала и разместила его элементы. Но в офисе отметили, что Каштанова не была "главным автором" самих изображений.

"Тот факт, что пользователи не могут предусмотреть конкретный результат работы Midjourney, делает Midjourney отличным с точки зрения авторского права от других инструментов, используемых художниками", — говорится в письме.

Напомним, 18 февраля в Украине официально стал доступен сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных территориях.