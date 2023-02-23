В США вынесли одно из первых решений по авторским правам на созданные ИИ изображения
Американский регулятор решил, что изображения в графическом романе, созданные с помощью системы искусственного интеллекта Midjourney, не должны быть защищены авторским правом.
Об этом говорится в письме Бюро по авторским правам США, которое располагает Reuters.
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Что известно
Бюро постановило, что автор романа "Зари рассвета" Крис Каштанова имеет право на авторское право только на те части книги, которые она написала и упорядочила, но не на изображения, созданные Midjourney.
Это решение является одним из первых, принятых американским судом или ведомством по защите авторских прав на произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Оно появилось на фоне стремительного роста количества генеративного программного обеспечения для ИИ, такого как Midjourney, Dall-E и ChatGPT.
В своем письме Бюро по авторским правам сообщило, что оно переоформит регистрацию "Зари рассвета", исключив из нее изображения, которые "не являются продуктом человеческого авторства", а следовательно, не могут быть защищены авторским правом.
Midjourney — это система на основе искусственного интеллекта, генерирующая изображение на основе текстовых подсказок, введенных пользователями. Каштанова написала текст "Зари рассвета", а Midjourney создала изображение к книге на основе подсказок.
Американский регулятор заявил, что предоставит защиту авторских прав на текст книги, а также на то, как Каштанова отобрала и разместила его элементы. Но в офисе отметили, что Каштанова не была "главным автором" самих изображений.
"Тот факт, что пользователи не могут предусмотреть конкретный результат работы Midjourney, делает Midjourney отличным с точки зрения авторского права от других инструментов, используемых художниками", — говорится в письме.
Напомним, 18 февраля в Украине официально стал доступен сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных территориях.