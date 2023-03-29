У Верховній Раді України розглядають можливість вручання повісток онлайн: деталі
До початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов'язаним у месенджери.
Про це розповів народний депутат Федір Веніславський під час телемарафону.
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Повістка онлайн
"До початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", — сказав народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський
Він також визнав, що дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що "через війну є дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом".
Нагадаємо, що 29 березня працівники Державного бюро розслідувань затримали офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і одного з військовослужбовців територіальної оборони, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації.