В Верховной Раде Украины рассматривают возможность вручения повесток онлайн: детали

Онлайн повестки через социальные сети

К началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным в мессенджеры.

Об этом рассказал народный депутат Федор Вениславский во время телемарафона.

Повестка онлайн

"До начала войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом.", — сказал Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Украина Федор Вениславский

Он также признал, что действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что: "В результате есть очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых многие мужчины призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, но поскольку они находятся не по месту регистрации, и не все стали на военный учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом".

Напомним, что 29 марта работники Государственного бюро расследований задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военнослужащих территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.