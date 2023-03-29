В Верховной Раде Украины рассматривают возможность вручения повесток онлайн: детали
К началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным в мессенджеры.
Об этом рассказал народный депутат Федор Вениславский во время телемарафона.
-
Погода улучшится не везде: в каких областях ждать непогоды завтра
-
Глава МАГАТЭ работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС: детали
-
Экс-участник балета Лободы, защищающий Украину в рядах ВСУ, поразил новой фотосессией
-
Генштаб ВСУ сообщил о новых сокрушительных ударах по позициям россиян
-
Оккупанты жалуются, что местные на захваченных территориях к ним плохо относятся: перехват
-
Как приготовить весенний салат с куриной грудкой: самый вкусный рецепт за 20 минут
-
Сколько процентов подростков видят свое будущее в Украине: результаты опроса
-
В Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили судью-взяточницу: детали
-
Резников рассказал, что необходимо Украине для контрнаступления
-
"Пришлось менять снова и снова": Зеленский рассказал о "бракованной" системе ПВО от союзников
Повестка онлайн
"До начала войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом.", — сказал Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Украина Федор Вениславский
Он также признал, что действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что: "В результате есть очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых многие мужчины призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, но поскольку они находятся не по месту регистрации, и не все стали на военный учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом".
Напомним, что 29 марта работники Государственного бюро расследований задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военнослужащих территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.