WhatsApp працює над новою функцією, що з'явиться в останній версії
Компанія Meta планує низку оновлень у додатку WhatsApp. Так, тепер у застосунку з'являться анімовані наклейки, що покращить спілкування між користувачами та допоможе краще передати їхні емоції.
Про це повідомляє WABetaInfo.
Що відомо про нову функцію WhatsApp
Зазначається, що WhatsApp оновив функції аватарів на операційних системах iOS та Android. Тепер користувачі можуть створювати свої аватари, зробивши фото, і мають доступ до розширеної колекції аватарів в налаштуваннях додатка.
Анімовані аватари у WhatsApp незабаром з'являться у новому оновленні. Також в планах функція пропозиції наліпок на основі емодзі для зручного використання під час листування.
WhatsApp інтенсивно працює над кількома іншими функціями, що спрямовані на покращення взаємодії з користувачами. Це включає розробку функції прихованого номера телефону для спільнот для збільшення конфіденційності, удосконалення фільтра списку чатів для зручності, а також впровадження високоякісних можливостей обміну відео.
Нагадаємо, що Meta запускає нову функцію. Йдеться про пересилання повідомлень під назвою "Канали" в WhatsApp, на зразок свого нещодавнього оновлення для Instagram.