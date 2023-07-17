WhatsApp працює над новою функцією, що з'явиться в останній версії

Жінка користується додатком WhatsApp. Фото: google.com

Компанія Meta планує низку оновлень у додатку WhatsApp. Так, тепер у застосунку з'являться анімовані наклейки, що покращить спілкування між користувачами та допоможе краще передати їхні емоції.

Про це повідомляє WABetaInfo.

Читайте також:

Що відомо про нову функцію WhatsApp

Зазначається, що WhatsApp оновив функції аватарів на операційних системах iOS та Android. Тепер користувачі можуть створювати свої аватари, зробивши фото, і мають доступ до розширеної колекції аватарів в налаштуваннях додатка.

Анімовані аватари у WhatsApp незабаром з'являться у новому оновленні. Також в планах функція пропозиції наліпок на основі емодзі для зручного використання під час листування.

WhatsApp інтенсивно працює над кількома іншими функціями, що спрямовані на покращення взаємодії з користувачами. Це включає розробку функції прихованого номера телефону для спільнот для збільшення конфіденційності, удосконалення фільтра списку чатів для зручності, а також впровадження високоякісних можливостей обміну відео.

Анімовані стікери в WhatsApp. Фото: WABetaInfo

Нагадаємо, що Meta запускає нову функцію. Йдеться про пересилання повідомлень під назвою "Канали" в WhatsApp, на зразок свого нещодавнього оновлення для Instagram.