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WhatsApp працює над новою функцією, що з'явиться в останній версії

17 липня 2023 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
WhatsApp працює над новою функцією, що з'явиться в останній версії
Жінка користується додатком WhatsApp. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія Meta планує низку оновлень у додатку WhatsApp. Так, тепер у застосунку з'являться анімовані наклейки, що покращить спілкування між користувачами та допоможе краще передати їхні емоції. 

Про це повідомляє WABetaInfo.

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Що відомо про нову функцію WhatsApp

Зазначається, що WhatsApp оновив функції аватарів на операційних системах iOS та Android. Тепер користувачі можуть створювати свої аватари, зробивши фото, і мають доступ до розширеної колекції аватарів в налаштуваннях додатка.

Анімовані аватари у WhatsApp незабаром з'являться у новому оновленні. Також в планах функція пропозиції наліпок на основі емодзі для зручного використання під час листування.

WhatsApp інтенсивно працює над кількома іншими функціями, що спрямовані на покращення взаємодії з користувачами. Це включає розробку функції прихованого номера телефону для спільнот для збільшення конфіденційності, удосконалення фільтра списку чатів для зручності, а також впровадження високоякісних можливостей обміну відео.

Анімовані стікери в WhatsApp. Фото: WABetaInfo

Нагадаємо, що Meta запускає нову функцію. Йдеться про пересилання повідомлень під назвою "Канали" в WhatsApp, на зразок свого нещодавнього оновлення для Instagram.

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