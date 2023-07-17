WhatsApp работает над новой функцией, которая появится в последней версии

Женщина пользуется приложением WhatsApp. Фото: google.com

Компания Meta планирует ряд обновлений в приложении WhatsApp. Так, теперь в приложении появятся анимированные наклейки, что улучшит общение между пользователями и поможет лучше передать их эмоции.

Об этом сообщает WABetaInfo.

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Что известно о новой функции WhatsApp

WhatsApp обновил функции аватарок на операционных системах iOS и Android. Теперь пользователи могут создавать свои аватары, сделав фото, и имеют доступ к расширенной коллекции аватарок в настройках приложения.

Анимированные аватары в WhatsApp в скором времени появятся в новом обновлении. Также в планах функция предложения наклеек на основе эмодзи для удобного использования при переписке.

WhatsApp интенсивно работает над несколькими другими функциями, направленными на улучшение взаимодействия с пользователями. Это включает в себя разработку функции скрытого номера телефона для сообществ для увеличения конфиденциальности, усовершенствования фильтра списка чатов для удобства, а также внедрения высококачественных возможностей обмена видео.

Анимированные стикеры в WhatsApp. Фото: WABetaInfo

Напомним, что Meta запускает новую функцию. Речь идет о пересылке сообщений под названием "Каналы" в WhatsApp, вроде своего недавнего обновления для Instagram.