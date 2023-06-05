Загроза хімічної атаки: росіяни поширюють у мережі чергові фейки

Мережею «гуляє» нова ворожа ІПСО. Фото: pixabay

В мережі "гуляє" нова ворожа ІПСО щодо загрози хімічної атаки у великих містах та в більшості регіонах України. Нову інформаційно-психологічну операцію Росії виявили у Facebook.

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки "SPRAVDI".

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Росіяни рекламують панічні публікації, щоб дискредитувати контрнаступ ЗСУ. В дописах йдеться про те, що в разі початку контрнаступу, в деяких українських областях можлива загроза хімічної атаки.

"Для кожного з великих міст зробили окремний рекламний допис. Так, "хімічною атакою" погрожують Вінниці, Дніпру, Львову, Одесі, Івано-Франківську, Полтаві, Хмельницькому, Кривому Рогу, Ужгороду, Житомиру, Рівному, Луцьку, Черкасам, Кропивницькому, Миколаєву та областям. Такі вкиди спрямовані на нагнітання панічних настроїв у суспільстві та підштовхування до мирних переговорів на умовах рф", — пояснюють у повідомленні.

За інформацією SPRAVDI, російська пропаганда розповсюджує ІПСО через порожню сторінку Digital Worldclass. Цю кампанію запустили 4 червня.

У Центрі стратегічних комунікацій закликають українців не ставити жодних лайків та не писати коментарів на такі публікації з ознаками фейку, пропаганди або ж ІПСО, оскільки за будь-якої активності пости стають ще більш популярними. Вам необхідно лише поскаржитись на публікацію.

Нагадаємо, раніше український рок–музикант, автор пісень, актор та фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заявив про російську пропаганду, яка стосується його. Популярний артист розповів про те, яку неправду про нього кажуть росіяни, та звернувся до українців.