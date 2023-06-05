Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Загроза хімічної атаки: росіяни поширюють у мережі чергові фейки arrow

Загроза хімічної атаки: росіяни поширюють у мережі чергові фейки

5 червня 2023 14:56
- Каріна Бовсуновська
Загроза хімічної атаки: росіяни поширюють у мережі чергові фейки
Мережею «гуляє» нова ворожа ІПСО. Фото: pixabay
- Каріна Бовсуновська

В мережі "гуляє" нова ворожа ІПСО щодо загрози хімічної атаки у великих містах та в більшості регіонах України. Нову інформаційно-психологічну операцію Росії виявили у Facebook.

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки "SPRAVDI".

Читайте також:

Росіяни рекламують панічні публікації, щоб дискредитувати контрнаступ ЗСУ. В дописах йдеться про те, що в разі початку контрнаступу, в деяких українських областях можлива загроза хімічної атаки.

"Для кожного з великих міст зробили окремний рекламний допис. Так, "хімічною атакою" погрожують Вінниці, Дніпру, Львову, Одесі, Івано-Франківську, Полтаві, Хмельницькому, Кривому Рогу, Ужгороду, Житомиру, Рівному, Луцьку, Черкасам, Кропивницькому, Миколаєву та областям. Такі вкиди спрямовані на нагнітання панічних настроїв у суспільстві та підштовхування до мирних переговорів на умовах рф", — пояснюють у повідомленні.

За інформацією SPRAVDI, російська пропаганда розповсюджує ІПСО через порожню сторінку Digital Worldclass. Цю кампанію запустили 4 червня.

У Центрі стратегічних комунікацій закликають українців не ставити жодних лайків та не писати коментарів на такі публікації з ознаками фейку, пропаганди або ж ІПСО, оскільки за будь-якої активності пости стають ще більш популярними. Вам необхідно лише поскаржитись на публікацію.

Нагадаємо, раніше український рок–музикант, автор пісень, актор та фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заявив про російську пропаганду, яка стосується його. Популярний артист розповів про те, яку неправду про нього кажуть росіяни, та звернувся до українців.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB