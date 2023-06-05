Угроза химической атаки: россияне распространяют в сети очередные фейки

По сети «гуляет» новая враждебная ИПСО. Фото: pixabay

В сети "гуляет" новая вражеская ИПСО относительно угрозы химической атаки в крупных городах и в большинстве регионов Украины. Новую информационно-психологическую операцию России обнаружили в Facebook.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности "SPRAVDI" .

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Россияне рекламируют панические публикации, чтобы дискредитировать контрнаступление ВСУ. В сообщениях говорится, что в случае начала контрнаступления, в некоторых украинских областях возможна угроза химической атаки.

"Для каждого из крупных городов сделали отдельное рекламное сообщение. Так, "химической атакой" угрожают Виннице, Днепру, Львову, Одессе, Ивано-Франковску, Полтаве, Хмельницкому, Кривому Рогу, Ужгороду, Житомиру, Ровно, Луцку, Черкассам, Кропивницкому, Николаеву и областям. Такие вбросы направлены на нагнетание панических настроений в обществе и подталкивание к мирным переговорам на условиях России" , — объясняют в сообщении.

По информации SPRAVDI, российская пропаганда распространяет ИПСО через пустую страницу Digital Worldclass. Эту кампанию запустили 4 июня.

В Центре стратегических коммуникаций призывают украинцев не ставить никаких лайков и не писать комментариев на такие публикации с признаками фейка, пропаганды или ИПСО, поскольку при любой активности посты становятся еще более популярными. Вам нужно только пожаловаться на публикацию.

Напомним, ранее украинский рок-музыкант, автор песен, актер и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил о российской пропаганде, которая касается его. Популярный артист рассказал о том, какую неправду о нем говорят россияне и обратился к украинцам.