Google повністю змінює принципи роботи свого пошуковика

Сервіс стане більш персоналізованим. Фото: REUTERS

Компанія Google готує масштабну перебудову своєї пошукової системи. Зокрема, в неї додадуть інструменти на базі штучного інтелекту, а сам сервіс стане більш персоналізованим і людяним.

Компанія хоче поступово відмовитися від класичного списку з 10 посилань в пошуковій видачі і зробити службу більш орієнтованою на кожну конкретну людину. Про це пише видання The Washington Post.

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На запити користувачів система буде активніше пропонувати відеоролики з TikTok і пости з соціальних мереж. Таким чином пошуковий гігант хоче зберегти актуальність серед молоді, яка звикла отримувати інформацію саме в такому форматі.

Google також впровадить в пошук чат-бота — спілкування з ним буде схоже на діалог з людиною. Цей проєкт отримав кодову назву Magi.

Очікується, що оновлений пошуковик на основі штучного інтелекту представлять на заході I/O 2023 у травні, а публічний запуск для частини користувачів з США відбудеться восени.

Нагадаємо, Google нещодавно представив новий метод доступу до облікових записів за допомогою ключів доступу. Ці ключі доступу дозволяють користувачам входити в систему за допомогою відбитка пальця, розпізнавання обличчя або PIN-коду для розблокування комп'ютера або мобільного пристрою.