Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Google повністю змінює принципи роботи свого пошуковика arrow

Google повністю змінює принципи роботи свого пошуковика

8 травня 2023 00:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Google повністю змінює принципи роботи свого пошуковика
Сервіс стане більш персоналізованим. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компанія Google готує масштабну перебудову своєї пошукової системи. Зокрема, в неї додадуть інструменти на базі штучного інтелекту, а сам сервіс стане більш персоналізованим і людяним.

Компанія хоче поступово відмовитися від класичного списку з 10 посилань в пошуковій видачі і зробити службу більш орієнтованою на кожну конкретну людину. Про це пише видання The Washington Post.

Читайте також:

На запити користувачів система буде активніше пропонувати відеоролики з TikTok і пости з соціальних мереж. Таким чином пошуковий гігант хоче зберегти актуальність серед молоді, яка звикла отримувати інформацію саме в такому форматі.

Google також впровадить в пошук чат-бота — спілкування з ним буде схоже на діалог з людиною. Цей проєкт отримав кодову назву Magi.

Очікується, що оновлений пошуковик на основі штучного інтелекту представлять на заході I/O 2023 у травні, а публічний запуск для частини користувачів з США відбудеться восени.

Нагадаємо, Google нещодавно представив новий метод доступу до облікових записів за допомогою ключів доступу. Ці ключі доступу дозволяють користувачам входити в систему за допомогою відбитка пальця, розпізнавання обличчя або PIN-коду для розблокування комп'ютера або мобільного пристрою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB