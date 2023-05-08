Google полностью меняет принципы работы своего поисковика

Сервис станет более персонализированным. Фото: REUTERS

Компания Google готовит масштабную перестройку своей поисковой системы. В частности, в нее добавят инструменты на базе искусственного интеллекта, а сам сервис станет более персонализированным и человечным.

Компания хочет постепенно отказаться от классического списка из 10 ссылок в поисковой выдаче и сделать службу более ориентированной на каждого конкретного человека. Об этом пишет издание The Washington Post.

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По запросам пользователей система будет активнее предлагать видеоролики из TikTok и посты из социальных сетей. Таким образом, поисковый гигант хочет сохранить актуальность среди молодежи, привыкшей получать информацию именно в таком формате.

Google также внедрит в поиск чат-бота — общение с ним будет похоже на диалог с человеком. Этот проект получил кодовое название Magi.

Ожидается, что обновленный поисковик на основе искусственного интеллекта представят на мероприятии I/O 2023 в мае, а публичный запуск части пользователей из США состоится осенью.

Напомним, Google недавно представил новый метод доступа к аккаунтам с помощью ключей доступа. Эти ключи доступа позволяют пользователям входить в систему с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или PIN-кода для разблокировки компьютера или мобильного устройства.