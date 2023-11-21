Гучна відставка гендиректора OpenAI — сотні працівників погрожують звільнитися

Гендиректор Open AI Сем Альтман під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Фото: AP Photo/Eric Risberg

Компанія OpenAI, яка займається розробками в галузі штучного інтелекту, та якій належить чат-бот ChatGPT, 17 листопада заявила про звільнення генерального директора Сема Альтмана. Як наслідок — працівники компанії погрожують звільнитися, якщо його не повернуть назад.

Про це пише Wired.

Читайте також:

В компанії OpenAI спалахнув скандал

Як пояснили в компанії, причиною звільнення Сема Альтмана стало те, що він "не завжди був відвертим у спілкуванні з радою директорів, що обмежує його здатність виконувати свої обов'язки".

За даними Bloomberg Альтман перед звільненням шукав на Близькому Сході мільярдні інвестиції для нового виробництва чипів.

При цьому новина про його звільнення стало шоком у технологічній індустрії. В результаті три старші дослідники OpenAI — Якуб Пахоцкі, Олександр Мадрі та Шимон Сідор повідомили своїм колегам, що подали у відставку.

На цьому низка звільнень не завершилася — пішов з посади також топменеджер OpenAI Грег Брокман.

Натомість виконувачкою обов'язків гендиректора призначили Міру Мураті, головну технічну директорку OpenAI.

Згодом гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявив що Альтман буде в керівному складі нового дослідницького підрозділу ШІ.

Працівники OpenAI погрожують компанії звільненням

Понад 500 із 700 співробітників компанії OpenAI підписали відкритого листа. У ньому йдеться, якщо рада директорів не піде у відставку і не поновить на посаді генерального директора Сема Альтмана, вони звільняться.

"Процес, за допомогою якого ви звільнили Сема Альтмана і виключили Грега Брокмана з ради директорів

Голова правління OpenAI та три провідні дослідники ШІ оголосили, що йдуть із компанії через звільнення CEO АльтманаГолова правління OpenAI та три провідні дослідники ШІ оголосили, що йдуть із компанії через звільнення CEO Альтмана, поставив під загрозу всю роботу і підірвав нашу місію та компанію. Ваша поведінка ясно показала, що у вас немає повноважень контролювати OpenAI", — заявили працівники.

Один серед підписантів листа — Ілля Суцкевер, головний науковий співробітник компанії та член її правління, якого звинувачують у координації "перевороту" проти Альтмана.

"Я глибоко шкодую про свою участь у діях ради директорів. Я ніколи не мав наміру заподіяти шкоду OpenAI. Мені подобається все, що ми створили разом, і я зроблю все, що зможу, щоб поєднати компанію", — написав він.

Допис Іллі Суцкевера у Мережі Х. Фото: скриншот

Тим часом без сканадлів не обійшлося і в Україні. У Києві один з фітнес-клубів вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де зараз триває фотовиставка переможців World Press Photo.